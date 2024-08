La exministra y candidata a alcaldesa de Puente Alto, Karla Rubilar, explicó su polémico bloqueo de WhatsApp al actual alcalde Germán Codina, confirmando las declaraciones previas de este último y detallando que lo hizo debido a un momento personal difícil que requería su completa atención en asuntos familiares. Reconoció que quizás no fue la mejor respuesta y admitió que estaba evaluando si era capaz de enfrentar la campaña.

Karla Rubilar se refirió a su controversial bloqueo de WhatsApp al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, aclarando lo que fue su distanciamiento con el jefe comunal.

La aspirante a alcaldesa de la comuna, confirmó lo que había dicho el edil a comienzos de julio.

“La verdad, sí. La política requiere honestidad. Yo lo bloquee porque estaba en un momento personal muy serio. Yo no quería saber nada más que dedicarme a este familiar que está viviendo una situación compleja y que, lamentablemente, dado el nivel de exposición, no me ha quedado otra que aclarar”, contestó la exministra en diálogo con CNN Chile.

Junto con lo anterior, Rubilar dijo: “yo estaba en un momento muy difícil, tomar la decisión respecto de si era capaz o no de enfrentar esta campaña. Y, efectivamente, quizás no fue la mejor respuesta que yo debí haber tenido”, reconoció la principal carta de la derecha para que quedarse con el sillón alcaldicio de Puente Alto.

¿Qué es lo que había dicho Germán Codina sobre el bloqueo de Rubilar?

El actual edil de Puente Alto conversó con La Tercera sobre la lejanía con Karla Rubilar, quien en ese entonces se había bajado de la carrera por ser alcaldesa de la comuna.

“Durante dos semanas me ha tenido bloqueado en el celular, lo que me parece que no es la forma de conversar”, dijo Codina en ese momento.

Además, el jefe comunal aseguró que había tratado de contractarse con la exministra. “Desde ese día en adelante, me dejó bloqueado en WhatsApp. (…) Ella ha recibido completamente mi apoyo, en todos los ámbitos que me ha requerido”, declaró el alcalde sobre las diferencias que tuvo con Rubilar y que, actualmente, ya están resueltas.