La candidata por la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos Hevia (Izquierda Ecologista Popular) anunció que podría tomar acciones legales contra Marcela Cubillos Sigall (Independiente). Iría a tribunales por difamación, injurias y calumnias.

Recordemos que la polémica se encendió al inicio de las campañas políticas pensando las elecciones municipales de octubre próximo. En ese contexto, la exministra acusó que la candidata de izquierda “quiere engañar a los vecinos de Las Condes”.

Por supuesto que esto no pasó desapercibido, pues generó reacciones en las aspirantes a la alcaldía de Las Condes, incluyendo la propia Marcela Cubillos Hevia.

Las razones por las que Marcela Cubillos Hevia arremetería legalmente contra la exministra

“Es cierto, compartimos nombre, pero a diferencia de lo que se ha dicho, yo no soy la recién llegada en esta comuna; ya fui candidata a la alcaldía de Las Condes y obtuve la tercera mayoría. Así que, si hay alguien nuevo en este escenario, no soy precisamente yo”, dijo hace algunos días la candidata de izquierda por Las Condes en su Instagram, quien obtuvo 19.784 votos en 2021.

Esta contestación fue solo verbal, sin embargo, la situación escaló después de otras declaraciones de la candidata independiente, quien aseguró que Cubillos Hevia estaba apoyada por una organización distinta al pacto Izquierda Ecologista Popular.

“La izquierda inscribió a otra Marcela Cubillos: Marcela Andrea Cubillos Hevia. Ella va por los de la Lista del Pueblo, los de la Lista de Rojas Vade, el gran fraude de la Convención (Constitucional). Engañaron a todo Chile y ahora quieren engañar a los vecinos de Las Condes”, declaró Cubillos Sigall, según lo consignada por La Segunda.

Por su parte, la candidata de izquierda volvió a responder con el anuncio de una posible demanda contra la exministra.

“Estamos estudiando también acciones legales por difamación y por injurias y calumnias porque yo nunca he sido de La Lista del Pueblo, nunca he visto en mi vida a Rojas Vade y no tuve nada que ver con la nueva Constitución”, replicó Cubillos Hevia.