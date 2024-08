La defensa de Cathy Barriga pidió una audiencia de revisión de medidas cautelares. Esta fue fijada para este jueves por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago. La exalcaldesa, quien actualmente está con arresto domiciliario, fue formalizada y está siendo investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

La nueva audiencia del caso se realizaría de forma telemática. Además, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente planea solicitar una reformalización de Cathy Barriga y de otros cinco imputados.

La solicitud surge tras la aparición de nuevos antecedentes vinculados a la investigación del presunto fraude al fisco durante la administración de Cathy Barriga en Maipú. Estos podrían implicar nuevos delitos.

La última información relacionada al caso de Cathy Barriga

Las más recientes revelación que han surgido en el caso de Cathy Barriga, involucraron a su hijo, Vicente González Barriga, y a su esposo, el diputado Joaquín Lavín León. Según Canal 13, Lavín realizó millonarias inversiones en criptomonedas entre 2018 y 2021, invirtiendo más de $48 millones a través de la plataforma Buda.com. Estas inversiones terminaron cuando la plataforma solicitó justificación de los fondos y, al no recibirla, suspendió temporalmente su cuenta.

Además, en septiembre de 2018, Vicente González, con solo 19 años, transfirió 12.600 dólares (alrededor de $12 millones) en criptomonedas a Lavín a través de la misma plataforma, tres meses antes de iniciar sus actividades.

El abogado defensor de Barriga, Cristóbal Bonacic, declaró que no existe dinero en el patrimonio de Barriga o Lavín que no provenga de sus trabajos respectivos. Igualmente, añadió que la cuenta de Lavín fue cancelada porque él decidió no continuar con las inversiones, no porque no pudiera justificar los fondos.