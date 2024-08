Un operativo de Carabineros del OS-9, en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, logró desbaratar un taller clandestino de armas. La acción, que se desarrolló en las comunas de Puente Alto, La Florida y Peñalolén, culminó con la detención de cuatro individuos y la incautación de una gran cantidad de armamento y munición.

La diligencia se realizó el pasado 1 de agosto, alrededor de las 11:45 horas, tras una investigación que se extendió por un año. Esta pesquisa vinculó a los sujetos con la comercialización, reparación y modificación de armas, abasteciendo a distintos compradores con cartuchos y armas de fuego.

Con la orden judicial en mano, los efectivos policiales allanaron tres domicilios.

En Puente Alto, se incautó un cañón de escopeta marca Winchester Western; mientras que en La Florida se hallaron diversas armas largas, pistolas, rifles, municiones y partes de armas.

En Peñalolén, se incautaron un rifle de aire comprimido, varias cajas de cartuchos y más componentes relacionados con armas de fuego.

Entre los objetos incautados se encontraban:

* Domicilio de Puente Alto:

– 01 cañón de escopeta marca Winchester Western, serie 392221 * Domicilio de La Florida: – 06 armas largas tipo escopetas

– 01 pistola, con 11 cartuchos calibre. 380 auto.

– 01 pistola calibre 6.35 mm marca Mauser serie nro 388654

– 11 rifles diferentes marcas y calibres

– 01 escopeta marca Boyto, número de serie 42337, de dos cañones, calibre 12

– 01 escopeta marca Winchester, número de serie PK265041, dos cañones calibre 20

– 01 rifle sin marca, origen americano, número de serie 16379

– 310 tacos

– 709 vainas

– 194 cápsulas fulminantes

– 1.495 cartuchos, diferentes calibres y marcas

– 02 silenciadores negros

– 49 correderas

– 91 cargadores distintas marcas y modelos

– 325 partes y piezas de armas

– 01 tarro de pólvora

– 54 cañones de armas de fuego

– 77 cilindros de revólver

– 01 mira telescópica

– 19 martillos percutores

– 13 disparadores de armas de fuego

– 40 culatas de madera

– 03 extractores de vaina

– 09 resortes recuperadores

– 24 arcos Guardamontes

– 04 partes cuerpo de escopeta

– 146 vainas percutadas * Domicilio de Peñalolén: – 01 rifle aire comprimido, marca Artemis, modelo P15, calibre 5,5, en su respectivo estuche; llaves y accesorios de mantención y 01 caja metálica con postones de plomo de 5,5 mm.

– ⁠01 caja contenedora de 25 cartuchos de caza, calibre 12/70

– ⁠02 cajas contenedoras de 25 cartuchos cada una, calibre 12

– ⁠01 caja contenedora de 16 cartuchos, calibre 12/70

– ⁠01 cañón con mecanismos de rifle

– ⁠04 cartuchos, calibre 16, marca Fioreli, color rojo

– ⁠02 cartuchos percatados, calibre 16

– ⁠01 cartucho, calibre 12 con su fulminante

– ⁠01 revista, marca Beretta

Adultos mayores detenidos

Tres de los detenidos -chilenos-, de 43, 60 y 72 años, tenían antecedentes por porte de armas de fuego. Un cuarto detenido, de 70 años, no contaba con antecedentes previos.

Del total de aprehendidos, tres quedaron en prisión preventiva, mientras que el cuarto fue apercibido bajo el Art. 26 del Código Procesal Penal.

El coronel Mauro Pino, Jefe del OS-9, destacó la importancia de este procedimiento. “El 1 de agosto culmina un proceso investigativo iniciado en 2023. Logramos desbaratar un taller clandestino acreditado por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), donde se encontraron armas prohibidas. Estas armas podrían haber sido utilizadas en diversos delitos”, dijo.

La investigación permitió confirmar que los detenidos no estaban autorizados para reparar armas de fuego. “Estas personas no solo no tenían los permisos correspondientes, sino que también se encontraron armas no registradas”, agregó Pino.

Taller clandestino de armas operaba en La Florida

El fiscal (s) de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente, Matías Aguayo, señaló que “el 1 de agosto formalizamos a tres sujetos por tenencia ilegal de armas y partes. La investigación realizada por el OS-9 de Carabineros, junto a la Fiscalía, determinó que en el domicilio de La Florida se ejercía la reparación ilegal de armas“.

Finalmente, el delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, felicitó a Carabineros y al Ministerio Público por “este importante procedimiento. La incautación de estas armas es fundamental para reducir el poder de fuego de la delincuencia y el crimen organizado en la Región Metropolitana”.

Registros del operativo que desbarató taller clandestino de armas: