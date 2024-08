Una adulta mayor falleció y un bombero resultó lesionado en un trágico incendio que tuvo lugar en La Florida. El lamentable suceso ocurrió entre las calles Esmeralda y Perú, desencadenando un despliegue de tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa para controlar las llamas en una casa-habitación. A pesar de los esfuerzos de los voluntarios, la mujer no pudo ser rescatada a tiempo, perdiendo la vida en el incidente. El Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Alex Müller, informó que cerca de treinta voluntarios acudieron al lugar, pero el fuego se propagó rápidamente, afectando incluso el segundo piso de una casa adyacente y dejando a uno de los bomberos con heridas leves. Las investigaciones sobre el origen del incendio están en curso por parte del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos.

Durante la mañana de este jueves se registró un fatal incendio en la comuna de La Florida, hecho que tuvo como resultado la muerte de una adulta mayor y un bombero lesionado.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el lamentable incidente ocurrió entre las calles Esmeralda y Perú, sector cercano a la línea de metro Rojas Magallanes. Frente a esta emergencia, llegaron tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa para sofocar las llamas. Sin embargo, los voluntarios no pudieron controlar a tiempo el siniestro en una casa-habituación, ni salvar a la mujer que se encontraba en ese domicilio, quien posteriormente falleció.

¿Cuál fue la causa del fatídico incendio?

El Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Alex Müller, entregó más detalles del suceso, al que acudieron cerca de treinta voluntarios alrededor de las 11:00 horas.

Sobre esta situación, Müller relató que llegaron al lugar y que transcurrida una hora, el fuego no fue controlado. Este se propagó por toda la casa-habitación, vivienda en la que se encontraba la adulta mayor fallecida. La persona no pudo evacuar el dormitorio en el que estaba al momento del incidente, pues su condición de movilidad reducida no se lo permitió.

Por otro lado, el comandante agregó que el segundo piso de una casa colindante también fue afectado. Además, en el caso de los voluntarios que respondieron a la emergencia, uno de ellos terminó con lesiones leves.

Igualmente, Müller respondió a la consulta sobre el presunto origen del siniestro. “El Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa está haciendo la investigación. En este momento no tenemos respuesta y esa información se la entregaremos a Fiscalía”, aseguró el comandante.