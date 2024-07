El senador Manuel José Ossandón (RN) se cambió de domicilio electoral ante la proximidad de la votación municipal de octubre próximo, en medio de la polémica en la elección de Puente Alto.

En un principio, el exalcalde de la comuna apoyaba la candidatura de su sobrino, el concejal Felipe Ossandón Ross, quien se presentó como independiente fuera de pacto.

“Es concejal activo, trabaja en el municipio, tiene todo el derecho a ser el candidato, y no lo estoy poniendo yo (…) Yo me he dedicado a prepararlo”, dijo en enero a Radio Bío Bío.

De este modo, competirá por suceder a Germán Codina (RN) ante la exministra Karla Rubilar (RN), quien triunfó en las primarias de Chile Vamos con el apoyo del actual jefe comunal.

Ossandón Ross no quiso competir en dicho proceso y el senador Ossandón fue reprendido por su apoyo, por lo que conforme avanzaron las semanas fue modificando su posición.

Sin ir más lejos, a fines de junio dijo a Canal 13 que “hay un concejal sobrino mío, tiene mi apellido, que decidió ser candidato a alcalde. Él, grandecito, yo no influí en nada. Para mí siempre es un problema que vaya un Ossandón porque me echan la culpa a mí”.

“Yo no voy a apoyar a nadie que vaya por fuera… Es un suicidio. Van los dos porque no quieren sentarse a conversar y se van a perder los dos, se los he dicho en su cara”, agregó.

Pues bien, para evitarse problemas, Ossandón en esta pasada no votará en Puente Alto. Según pudo constatar Radio Bío Bío, para esta elección cambió su domicilio electoral a Pirque, comuna de la cual fue alcalde y donde ya ha votado anteriormente.

Según una encuesta de la Universidad del Desarrollo, revelada el pasado fin de semana, Karla Rubilar tendría la primera opción de triunfar en Puente Alto, mientras que Ossandón remataría en tercer lugar.