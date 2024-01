"Ni que fuera el papa": Senador Ossandón contra Zalaquett por declaraciones tras reuniones en su casa

Son diversas las críticas por las reuniones que sostuvieron algunos ministros de gobierno con diferentes gremios empresariales en casa de Pablo Zalaquett.

Bajo este escenario, en el Podría ser Peor conversamos con el senador Manuel José Ossandón, quien sostuvo que la situación “es sumamente grave, no se le ha dado la importancia”.

El parlamentario aprovechó de repasar a La Moneda, señalando que “este gobierno llegó a gobernar con un relato falso, con una mentira. Una de las mentiras era que en su programa de gobierno venía todo el tema de la transparencia. Ellos se reían de la cocina, de todo”.

“Hoy vemos que van siete ministros, que es lo que se sabe, a la casa de un lobbysta y con empresarios (…) En vez de hacerlo en su oficina con Ley del Lobby”.

Asimismo, arremetió contra contra el exdiputado, asegurando que “el mismo Zalaquett se manda una declaración, ni que fuera el papa, porque hace todo un cuento, una sarta de mentiras”.

“Si Zalaquett, que ha hablado tanto de este cuento, que es una forma altruista de él de juntar a la gente para que conversen, que impuestos internos revise si son clientes o no de su compañía todos los que estaban sentados en esa mesa”, agregó.

Ossandón v/s Rubilar

Por otro lado, el senador Ossandón se refirió a una disputa que divide a la derecha, de cara a las próximas elecciones municipales de Puente Alto.

Quienes compiten por la alcaldía son Felipe Ossandón, sobrino del parlamentario, y Karla Rubilar, quien es apoyada por el actual edil, Germán Codina.

Ante ello, Ossandón expuso que “Codina tiene una candidata y yo tengo un candidato, y hay que competir y ver qué pasa, nada más”. Sin embargo, comentó que “quiero que se cumpla el fair play, que no se ha cumplido”.

En la misma línea argumentó que el fair play es que “todas las personas que sean candidatas, del color que sean, puedan libremente trabajar, moverse, mostrar sus ideas, y no que existan personas contratadas dentro del municipio, trabajando para un candidato, y a uno le ponen problemas y al otro no”.

“Hay mucho miedo entre las amenazas y cosas, los funcionarios tienen miedo”, siguió.

En cuanto a los cuestionamientos por su relación familiar con su sobrino, aseguró que Felipe “es concejal activo, trabaja en el municipio, tiene todo el derecho a ser el candidato, y no lo estoy poniendo yo (…) Yo me he dedicado a prepararlo”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.