Vecinos de Santiago llegaron al exterior del Ministerio de Justicia este lunes, a un costado de La Moneda, para protestar por la eventual instalación de una nueva cárcel en la comuna.

Se trata de miembros de la Coordinadora Comités Vivienda Santiago Centro, quienes esperan una solución habitacional.

Lo que piden es que el terreno donde se construiría la cárcel, que pertenece al Ejército, sea utilizado para la construcción de viviendas sociales.

“El terreno donde se proyecta el nuevo centro penitenciario está en manos del Ejército y a principios del año 2023, enmarcado en el Plan de Emergencia Habitacional, fue solicitado por el municipio de Santiago para allí construir viviendas sociales, solicitud que no tuvo respuesta. Hoy vemos que habría negociaciones con el Ejército para allí instalar la nueva cárcel”, señalaron en un comunicado.

Fue el presidente Gabriel Boric quien, para combatir la ola de crímenes que se registró hace algunos días en la capital, anunció una serie de medidas.

Entre ellas estaba la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad, la que estaría ubicada en Santiago, cerca de la ex Penitenciaría y del Centro de Justicia.

Valeria Bustos, presidenta de la coordinadora, llegó que la protesta se realiza hoy porque “nos enteramos por la tele” de una reunión que el ministro de Justicia, Luis Cordero, sostendrá con parlamentarios sobre este tema.

“Queremos ser escuchados… Llevamos años luchando por una vivienda digna. Este terreno nos llama mucho la atención porque había sido solicitado para viviendas sociales”, dijo.

Agregó que “ahora vemos que, el Gobierno, se sienta a negociar con el Ejército a espaldas del pueblo. Eso es lo que nos molesta. Nosotros queremos entrar en este diálogo… No es que no queramos cárcel, la necesitamos claramente, pero no acá”.

Recordar que la eventual instalación de esta cárcel es rechazada por la alcaldesa Irací Hassler (PC), que pertenece a la coalición gobernante.