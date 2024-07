Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente Gabriel Boric abordó la solicitud de Estado de Sitio en Paraguay debido a la ola de homicidios, reconociendo que las acciones en la región Metropolitana no han tenido resultados positivos en cuanto a seguridad. Destacó que la disminución de la tasa de homicidios en la mayoría de las regiones es un logro, pero no así en la RM, donde el problema con el narcotráfico y el crimen organizado es grave. Boric llamó a la unidad de fuerzas políticas y sociales para enfrentar esta problemática, no descartando el uso de herramientas constitucionales efectivas a pesar de la experiencia negativa en involucrar a las Fuerzas Armadas no preparadas. Enfatizó en la importancia de trabajar unidos y basados en la evidencia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.