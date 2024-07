Un duro testimonio entregó Ítalo Fierro, quien junto a su familia sufrió un violento asalto la noche del martes en Maipú. En el delito incluso encañonaron a su hijo de 5 años.

Fueron seis los delincuentes que llegaron hasta un domicilio ubicado en calle Segunda Sinfonía, amenazando a los residentes con armas, entre ellas una escopeta hechiza.

“Mira, nosotros estábamos alrededor de las 20:00 viendo televisión. De repente sentimos que pateaban en la puerta principal de la entrada, no pudieron abrirla porque la teníamos con llave. Ingresaron por el costado, hicieron tira lo que es un portón precario que teníamos nosotros, una contención leve, y abrieron la puerta de la cocina y entraron, entró la manada”, relató a Radio Bío Bío.

Luego, expresó que “lo primero que hicieron fue tirarme al suelo, me colocaron las manos atrás, me tiraron al suelo, me pateaban la cabeza, me trataron de quebrar la pierna (…) Me pararon, me dijeron que por favor, o sea, no que por favor, me dijeron miles de garabatos y que por favor le entregara todo lo de valor, buscar la plata, la plata, la plata y dije ‘viejos, están equivocados de casa, aquí yo no tengo plata"”.

Fierro indicó que incluso tuvo que abrir él el portón de su casa para que los individuos se llevaran su camioneta.

“Se llevaron todo, todo, televisores, computadores, impresora, joyas, dinero en efectivo, tarjetas, celulares y la camioneta. Me pidieron la llave de la camioneta, les pasé la llave de la camioneta, me dijeron la llave del portón, tal por cual. Yo les dije que estaba la llave del portón en la misma llave de la camioneta, que la abrieran. No pudieron, tuve que venir a abrir yo y ahí me pusieron la pistola en la cabeza y se llevaron la camioneta”, relató.

El momento en que apuntaron contra su hijo y críticas a autoridades

Ítalo Fierro comentó también cómo fue el momento en que su hijo de 5 años fue encañonado por un delincuente.

“Mientras estaban todos maniatados en el baño, todos encerrados en el baño, mi familia, mis hijos, un hijo de 5 años, mi suegra abrió la puerta para ver qué es lo que estaba pasando conmigo, porque ya era mucho rato. Y lo primero que hace un conchesumadre, que no se le puede decir pendejo, ni se le puede decir niño, un conchesumadre, apuntó a mi hijo de 5 años en la cabeza, y ahí ya se me vino el mundo encima”, dijo.

Asimismo, cargó contra las autoridades por la persecución que realiza el Estado de los delitos.

“Quiero hacer un descargo grandísimo contra las autoridades, contra los parlamentarios, contra los diputados, contra los senadores, que se la llevan todo el día hueveando por si aprobamos este proyecto, aprobamos este otro proyecto, que desplazamos este proyecto, que no, si nosotros les vamos a dar este proyecto, pero si ustedes nos aprueban este proyecto”, comenzó su crítica.

Añadió que “les quiero decir a todos esos calienta rajas del parlamento, porque van a puro calentar la raja, que se preocupen de la seguridad, porque mientras no les pase a uno de sus hijos, a uno de ustedes, no van a hacer nada, y esta hueá está desbordada, está desbordada hace mucho tiempo, hagan alguna hueá por el país”.

“El país lo eligió a ustedes para que hicieran algo, y así se ríen de nosotros, hueones, calienta raja, van a puro calentar la raja al parlamento (…) Hoy en día necesitamos seguridad, no la tenemos, por ninguna parte, no la tenemos, y ustedes son los culpables, a ustedes se les eligió con el voto, y no hacen nada, son unos calienta rajas”, agregó.

Luego, insistió en que “ganan una plata, pero abismal, se andan peleando los bonos, se andan peleando por cuánta hueá estúpida que se andan peleando entre ustedes, y aquí estamos nosotros, sufriendo las consecuencias de los pendejos, conchas de su madre, delincuentes, que hacen las de Kiko y Kako, y que pueden dejar una familia destruida por completo, da lo mismo lo material”.

“Yo vi en peligro a mis hijos, los vi encañonados, a un niño de 5 años, una impotencia tremenda, un dolor tremendo, no se lo doy a nadie, ni a mi peor enemigo le doy eso, pero por favor hagan alguna hueá”, cerró.