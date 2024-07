Un motociclista fue detenido por Carabineros la mañana de este miércoles en Pedro Aguirre Cerda, luego que huyera de un control policial e intentara atropellar a funcionarios policiales.

El hecho fue transmitido en vivo por Chilevisión.

Uniformados le pidieron detenerse a un motociclista extranjero en la avenida Departamental en medio de una fiscalización. Sin embargo, el sujeto no se detuvo, se dio a la fuga y, además, intentó atropellar a una carabinera.

En su escape, el sujeto se encontró de frente con otro policía, el que evitó el atropello esquivando la moto y empujando al protagonista.

Intentan fiscalizar a un motorista extranjero. No se detiene y carabineros lo bota. Dice que no se detuvo porque no tenía frenos ajajjsjsajajajas pic.twitter.com/c2LitAYAog

— e. (@bevita) July 3, 2024