El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por dos vecinos de Colina. Ellos buscaban revocar la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto “Planta Fotovoltaica Chicureo Solar”.

El Tribunal determinó que las alegaciones de ilegalidades e incompatibilidad territorial del proyecto, basado en su ubicación en una Área de Preservación Ecológica según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), no tenían fundamento. La sentencia indicó que el proyecto fue sometido a una evaluación ambiental adecuada, descartando impactos negativos significativos sobre el área.

La decisión también destacó la compatibilidad territorial del proyecto debido a la prioridad de las normativas contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). Ellas permiten infraestructuras energéticas en áreas rurales reguladas por el PRMS. La OGUC es una disposición especial más reciente que refleja la intención legislativa de regular la ubicación de infraestructuras energéticas, siempre y cuando se cumpla con la Ley N° 19.300 y otros requisitos legales.

El Tribunal concluyó que existían antecedentes suficientes presentados por el titular del proyecto. Además, que la administración impuso exigencias que justificaban la ausencia de efectos adversos significativos sobre el suelo, recursos hídricos, ecosistemas terrestres, y otros componentes ambientales.

La decisión también detalló que el proyecto no contempla la extracción de aguas, no requiere obras de drenaje permanentes, no altera la escorrentía natural del terreno, y no genera descargas que afecten la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. La flora y vegetación también fueron evaluadas adecuadamente, concluyendo que no se generarían impactos relevantes.

Los reclamantes acudieron al tribunal tras el rechazo de su reclamación administrativa por parte del SEA contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.

Más de 20 mil paneles

El proyecto, ubicado en Chicureo, Colina, contempla la instalación de 24.940 paneles fotovoltaicos en 13,67 hectáreas, inyectando energía al Sistema Eléctrico Nacional.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana aprobó favorablemente la DIA el 25 de noviembre de 2021, después de dos procesos de participación ciudadana. Los vecinos presentaron su reclamación administrativa el 17 de enero de 2022, la cual fue rechazada por la Dirección Ejecutiva del SEA el 17 de octubre de 2022. Eso llevó a la interposición de la reclamación en el Tribunal Ambiental el 1 de diciembre de 2022. La audiencia final sucedió el día 5 de octubre de 2023.