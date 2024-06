Un gran decomiso de drogas realizó Carabineros este sábado en la comuna de San Bernardo, luego de fiscalizar a un camión que transportaba 22 sacos con clorhidrato de cocaína en su interior, logrando la detención de cuatro sujetos.

El procedimiento se llevó a cabo luego de una denuncia de vecinos, quienes alertaron la presencia de una máquina de transporte pesado en una zona rural donde habitualmente no circulan este tipo de vehículos, específicamente en Camino El Romeral, cerca de la ribera del río Maipo.

Según relatos de testigos, cerca de 15 sujetos armados habrían salido del camión, luego de que el conductor no lograra dar la vuelta, debido a la estrechez de la ruta. Cuatro de ellos fueron capturados, mientras que el resto de la banda huyó del lugar.

Banda transportaba 22 sacos de cocaína en un camión

El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, indicó que en el camión había “una cantidad importante (de droga), que estamos dimensionando, la cual va a ser periciada en estos momentos y correspondería a clorhidrato de cocaína”.

“Hay que determinar cuál es su naturaleza, cuál es su pureza o concentración, como asimismo la forma de dosificación, que no está distribuida hacia el comercio minorista del microtráfico, sino que destinada al gran tráfico”, detalló. “La cuantificación aún no termina. Sería una cantidad importante y no sólo se ha incautado droga, sino también armas de fuego” y dinero en efectivo, agregó.

El persecutor afirmó que la investigación también buscará determinar “hacia dónde iban, a quien están destinados, entre otras diligencias que estamos desarrollando en estos mismos momentos”.

Cuatro sujetos detenidos

Respecto a las personas detenidas señaló que “tres de ellas son de nacionalidad chilena y una extranjera”, cuyas identidades se están “corroborando”.

De momento, se desconoce el paradero del resto de los integrantes de la banda. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del OS7 de Carabineros.

Además, el fiscal señaló que “se solicitará al tribunal la ampliación del plazo de la detención, para contar con más tiempo en la profundización de estas diligencias”.