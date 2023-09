Carabineros investiga una golpiza sufrida por un hombre en Estación Central, hecho que lo dejó en riesgo vital. No se descarta que todo se haya tratado de un robo, ya que la víctima no portaba documentos.

En riesgo vital se mantiene un hombre que fue agredido por al menos ocho por al menos ocho sujetos, esto en Estación Central.

El hecho ocurrió durante las últimas horas en calle Arica, a metros de General Velásquez.

En ese lugar, al menos ocho individuos golpearon a un hombre que sería extranjero. Él no ha sido identificado porque no tenía documentos, por lo que no se descarta que se haya tratado de un robo.

La víctima resultó con una fractura craneal y fue trasladado a la ex Posta Central, donde se mantiene en riesgo vital.

El mayor de Carabineros, Mauricio Meseses, indicó que, según testigos, los golpes fueron realizados con elementos contundentes.

La investigación quedó a cargo del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.