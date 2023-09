El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), acusó a través de sus redes sociales -específicamente TikTok– que fue violentado durante la jornada de ayer.

Esto, específicamente en el aeropuerto, luego que un hombre lo encarara por el Caso LED en el que se ha visto involucrado el excandidato presidencial del colectivo Chile Digno.

“Siempre tengo tiempo para responder lo que se me pregunta incluso fuera de mi horario laboral mientras sea con respeto, pero la paciencia tiene un límite”, escribió el jefe comunal.

“No atiendo hueones”, dijo el alcalde Jadue

Todo comenzó cuando un sujeto se acercó al alcalde y le consultó en qué va el caso de las luminarias, a lo que Jadue respondió que saldría sobreseído -probablemente- en noviembre.

“¿Y la plata? ¿Topón pa’ adentro? Así como las fundaciones”, respondió el sujeto. Ante eso, el militante comunista respondió “te estás equivocando, yo creo que me estás confundiendo con (Álvaro) Lavín”.

Agregando “no tengo nada que ocultar, abrí todas mis cuentas el primer día (…) si hubieras conocido el caso sabrías que el mismo imputado declara que la única comuna que se ganó las cosas en ley fue en Recoleta”.

“¿Y tú crees que la gente lo cree?”, arremetió el hombre. Luego, el jefe comunal respondió que no quería hablar más.

Ante esto, quien grababa dijo “obviamente porque no te conviene”. Finalmente, Jadue concluyó “no, no es que no me convenga, pero no atiendo hueones”.