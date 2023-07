A las investigaciones penales que enfrente el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se suma un sumario de la Contraloría General, por faltas a la probidad de la gestión de las farmacias populares. El jefe comunal nuevamente arremetió contra el contralor, Jorge Bermúdez, asegurando que lo privó del debido proceso.

“Se pide que se absuelva al alcalde de Recoleta, en tanto las acciones no dañaron el patrimonio municipal, sino que se ejercieron en beneficio de los vecinos“, señaló el documento ingresado a la CGR por parte de la defensa del edil.

El ente fiscalizador, tras una auditoria, informó los cargos al jefe comunal por convenios irregulares entre los municipios de Recoleta, Paillaco y el Servicio Nacional de la Discapacidad. En la que se objetó $613 millones por parte de la Contraloría.

Se trata de la falta de documentaciones de las rendiciones de los recursos municipales, traspasados a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), y la baja fiscalización del uso y destino de los dineros fiscales, lo que fue rebatido por Jadue.

Sumario de la CGR

Debido a lo anterior, pidió que el contralor Bermúdez se inhabilite en su caso, porque el proceso, según señaló, está viciado. “Por lo tanto, ya hay un vicio que me priva del debido proceso, porque el contralor ya me prejuzgó. Y prejuzgó a funcionarios que ni siquiera conoce, que no tuvieron oportunidad de la debida defensa”, señaló.

Y agregó que “espero que se actúe en consecuencia, porque si no también vamos a ejercer todas las acciones legales que la ley nos permite para revertir algo que nunca debiera haberse hecho como se hizo”.

El concejal por Renovación Nacional, Felipe Cruz, insistió que es importante conocer la decisión final de Contraloría. “Esperamos que la entidad fiscalizadora emane el informe, que es tan fundamental para ver si efectivamente ha habido faltas a la probidad“, indicó.

El sumario de la Contraloría se sumó al expediente de la investigación de la Fiscalía Centro Norte, que indaga la eventual comisión de delitos como cohecho, fraude al fisco y lavado de activos.

Una indagatoria a la que se le amplió el plazo de reserva, que comenzó con una presunta donación irregular por el alcalde de Recoleta, por arte de Best Quality SpA.