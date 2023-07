"No soy partícipe de los hechos de violencia que pasaron, fue él el que los cometió (...) Yo no lo incentivé". Con esas palabras y desde la cárcel de San Miguel, Patricia Henríquez, imputada como autora intelectual del homicidio frustrado contra la enfermera Pola Álvarez, rompió el silencio. Apuntó a injurias y calumnias e incluso sostuvo que a futuro presentará acciones legales, ya que -desde su punto de vista- figura privada de libertad por mera "presunción". A lo largo de la entrevista se evidencian versiones opuestas entre lo que declara y los registros de fiscalía.

La enfermera Patricia Henríquez, imputada como autora intelectual del homicidio frustrado contra su colega Pola Álvarez, entregó su versión del ataque que sufrió su par en 2022, tras salir de turno en la Clínica Cordillera.

“Nunca en mi vida imaginé que iba a estar presa y más encima injustamente, porque yo soy inocente”, partió diciendo la profesional en un reportaje de CHV. En esa misma línea, aseguró que “no han tenido nunca pruebas en mi contra, no las hay ni las habrá”.

El caso se remonta a la mañana del 26 de junio del año pasado, cuando Álvarez salió de su turno. Tras avanzar, fue apuñalada en reiteradas ocasiones por el conductor de una motocicleta. Rápidamente se le trasladó al mismo lugar en el que trabajaba, donde se logró salvar su vida.

La investigación identificó a los dos supuestos involucrados: su colega y excompañera de trabajo, Patricia Henríquez; y la expareja de ella, Enrique Hanson, el supuesto conductor de la moto. La primera habría participado como autora intelectual y el segundo como autor material.

Tras más de un año del crimen, Henríquez permanece en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Desde el recinto penitenciario entregó por primera vez su versión de los hechos.

“Fuimos amigas, nunca la he amenazado (…) nunca la he tratado mal”, aseguró la mujer. Fue luego de que le diera covid, comentó, que la relación cambió, ya que su colega no habría empatizado con ella. Esto derivó en una serie de denuncias cruzadas por acoso laboral.

La imputada afirmó que su ahora expareja se molestó por las actitudes en contra de ella, a lo que él decidió “tomar la justicia por sus manos”. Sin embargo, sostuvo que ella no tuvo ninguna injerencia en ello y que no respalda lo que hizo.

Según los antecedentes del Ministerio Público, Enrique Hanson merodeó afuera de la clínica la mañana del ataque. Antes y después del crimen sostuvo llamadas con Patricia. Los registros además demuestran que hubo varias que él no contestó.

Henríquez aseguró que ella no sabía que Hanson estuvo en la clínica ese día y argumentó que las llamadas fueron porque ella necesitaba unos documentos para hacer un curso. Si bien garantizó que las llamadas fueron cortas, de no más de un minuto, los registros demuestran que una duró 12 y otra 8.

“No soy partícipe de los hechos de violencia que pasaron, fue él el que los cometió. Él tiene discernimiento propio para hacer y deshacer dentro de lo que él cree que es correcto, pero yo no le dije, yo no lo incentivé”, insistió.

“La rubia era Pola”

Otro punto que pesa contra Henríquez es un mensaje de WhatsApp en el que compartió un video de Pola a su entonces esposo. En la pieza audiovisual, según la enfermera, su par se estaba burlando de ella.

“Me dice que si la rubia era Pola, porque como va a hacer turnos de manera esporádica, de manera part time, él no estaba seguro de si la conocía o no. Me pregunta si la rubia era Pola, le digo sí, la rucia es Pola, es lo único que le digo”, planteó Henríquez.

No obstante, la hipótesis del Ministerio Público es que dicho intercambio de mensajes permitió a Hanson identificar a su futura víctima.

Según los antecedentes de CHV, en su única declaración ante fiscalía, el hombre confesó ser el autor material del ataque. Con ello, negó que Patricia le haya encomendado apuñalar a Álvarez. Según Hanson, salió al encuentro de la enfermera para interpelarla por su trato hacia su pareja y tras una mala recepción, la apuñaló tres veces y no 11.

“Se dijo que habían sido 11, 12, 13 puñaladas y no, fueron tres. No estuvo en riesgo vital, estuvo termodinámicamente estable, estaba tan estable que se fue a pasear a todos los canales de televisión a hablar mal de mí”, criticó Henríquez.

Sin embargo, la declaración no cuadra con el informe del Servicio Médico Legal, que estableció que la víctima recibió 11 cortes. Algunos de ellos superficiales.

Pola Álvarez: “Yo iba a estar afuera y Patricia lo sabía”

Otro antecedente de la investigación es que el victimario sabía los horarios de Pola Álvarez. Información a la que podría haber accedido solamente, según el Ministerio Público, a través de un trabajador de planta.

“Yo sí o sí iba a estar fuera de mi casa y Patricia Henríquez lo sabía porque trabajaba en mi mismo turno y estos turnos extras que yo hacía de 24 horas me los dejaron fijos”, dijo Pola en una entrevista a CHV en 2022.

Así, la teoría es que Patricia entregó la información a Enrique. Sin embargo, el abogado de la primera argumenta que de todas formas el autor material podría haber accedido a los datos porque prestó servicios a la Clínica Cordillera.

“No existe ninguna prueba concreta que vincule a Patricia Henríquez con el hecho que se le imputa”, enfatizó su abogado, Gabriel Cuevas.

El pasado lunes se revisó la medida cautelar de la enfermera, sin embargo, su petición para continuar el periodo de investigación en libertad, fue rechazada.

“Yo estoy acá por presunción y todo eso se va a ir abajo cuando yo me vaya a juicio oral”, indicó Patricia. Y continuó: “Después yo voy a realizar acciones legales como corresponde, de injurias y calumnias, contra todas las mentiras que ella ha realizado”.

En la cárcel, según corroboró el canal, la mujer ya ha recibido sanciones de Gendarmería por mal comportamiento contra internas y personal.