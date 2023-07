“Uno de los mejores asaltos en la historia de los asaltos”, así comenzó relatando una mujer que, según mencionó a través de TikTok, por primera vez la asaltaron mientras se encontraba con su amiga en plena Alameda de Santiago, cerca del Metro Universidad Católica, a eso de las 5 de la madrugada.

De acuerdo al relato, estaban en busca de un lugar para comprar “pan con queso”, cuando escuchan un silbido y se percatan del un grupo de al rededor de 20 sujetos, quienes las abordaron para quitarles sus pertenencias.

Una de las afectadas, quien contó la historia en la red social “para que tengan cuidado”, mencionó que el grupo mantenía un gran “nivel de organización” para llevar a cabo el delito.

Al momento de que se vieron abordadas por los asaltantes, su amiga le reventó un vaso de vidrio en la cabeza a uno de ellos, lo que desencadenó que se “ensañaran y le pegaron demasiado, era una fuerza desmedida”, contó.

“Mientras le pegaban a mi amiga, a mí me manoseaban completa”, fue allí que le quitaron el celular marca iPhone y la amenazaron. “Me pusieron un cuchillo en la guata y me dijeron que si no les daba la clave, me iban a matar”, por lo que procedió a entregar su código.

Si bien a la relatora solo le robaron su celular, por otro lado, a su acompañante le quitaron todo lo que traía. “Contando la historia, me dijeron que a muchas personas les había pasado. De hecho, mi cuñada trabaja en la urgencia y ha llegado gente apuñalada contando el mismo modus operandi“, concluyó la mujer.