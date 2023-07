"La información que entregó La Tercera, donde señala que el alcalde Jadue sería formalizado esta semana y que habría un plazo fatal hasta el día 27 de julio para ingresar a esa formalización y que la Fiscalía la estaría preparando, no es real", dijo el defensor.

Ramón Sepúlveda, abogado del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, descartó que el jefe comunal vaya a ser formalizado por el presunto delito de cohecho en el marco del caso farmacias populares.

Tras la información publicada en La Tercera, en la que se aseguraba que la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, dispondría para esta semana la formalización del alcalde Jadue, por el delito de cohecho, el abogado Ramón Sepúlveda, precisó “la falta de veracidad con la que el medio escrito informó sobre la situación judicial”.

“Esta causa lleva más de dos años de investigación, tiene diversas diligencias y la Fiscalía está investigando de manera muy objetiva y responsable. La información que entregó La Tercera y que replicaron otros medios en base a lo que se publicó, no es real. Acá no va a haber una formalización. No hay una solicitud de formalización ingresada, ni ninguna petición en ese sentido“, aseguró en CNN Chile el abogado Ramón Sepúlveda.

El caso se origina luego de una demanda de un proveedor de mascarillas contra Achifarp (Asociación Chilena de Farmacias Populares) por presunta estafa, luego que uno de los involucrados asegurara que Jadue les pidió una donación para el Municipio de Recoleta y el Partido Comunista, cuando negociaban compras de productos clínicos en 2020.

Para el defensor, los plazos descritos tampoco son reales, ya que siendo partícipe activo de la defensa, aseguró conocer la causa y que el supuesto plazo fatal del 27 de julio no es verídico.

“La información que entregó La Tercera, donde señala que el alcalde Jadue sería formalizado esta semana y que habría un plazo fatal hasta el día 27 de julio para ingresar a esa formalización y que la Fiscalía la estaría preparando, no es real”, dijo el abogado del alcalde Jadue.

A esto, Sepúlveda agregó que conoce la causa, las diligencias investigativas y “he tenido reuniones, que como defensa la ley me entrega, para defender los derechos de mi cliente. El alcalde no va a ser formalizado ahora, ni va a ser formalizado en agosto, ni la Fiscalía está preparando la formalización. Esa es una información, probablemente algún dato que tuvo ese medio, que no es real”.

El abogado enfatizó además en el interés de acciones legales por parte del alcalde Daniel Jadue, una vez que los plazos indicados por La Tercera para la formalización se agoten. “Si es que efectivamente hay que esperar el plazo fatal que La Tercera puso, que era un plazo casi llevado a la orca de calidad de condenado, y si ese plazo pasa, efectivamente el Alcalde está evaluando acciones por injurias respecto no solo de quien publica el reportaje, sino que también, de la línea editorial”.