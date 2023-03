Hasta un 44% se elevó la evasión en el sistema RED (ex Transantiago) en el segundo semestre del 2022, el segundo peor resultado histórico en el transporte público de la capital.

Esto refleja un alza de 7,9% en comparación con el mismo periodo de 2021, cuando el resultado fue de 36,1%; y un aumento de 3,7% si se compara con el primer semestre de 2022, donde el índice llegó a 40,3%.

El no pago del pasaje se disparó tras el estallido social y en 2020, el primer año de la pandemia por la covid-19, llegó a marcar 46,2% en el segundo semestre. Por ende, el 44% del segundo semestre de 2022 es su segundo peor resultado.

Según información del Ministerio de Transportes, la medición se realizó con base en una muestra tomada los martes, miércoles y jueves de cada semana, entre 6:00 y las 20:30.

A mediados de marzo, se informó que en lo que va de 2023 ya han realizado más de 30 mil controles, detectando a cerca de 6 mil evasores. Para este año, se implementó un plan para combatir la evasión y aumentar las revisiones porque, en 2022, hubo 8.944 sancionados en 128 mil controles.

El ministro Juan Carlos Muñoz señaló que la cifra, “si bien no es la más alta que hemos registrado dentro de nuestras mediciones, nos tiene muy preocupados y ocupados”.

“Es un indicador que refleja no sólo un fenómeno complejo, sino que en los últimos semestres viene al alza. Esto no solo daña el sistema financiero que sostiene al transporte del Gran Santiago, sino también, representa acciones que no podemos aceptar ni queremos ver a la hora de abordar un bus o el metro, ni en nuestra sociedad”, agregó.

Por lo mismo, declaró que espera que el plan que se realiza quiebre la tendencia al alza de este índice.