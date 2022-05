Polémica causó la instalación de un pórtico de telepeaje en la bajada de La Pirámide, pese a que las obras de la autopista Américo Vespucio Oriente aún no están terminadas. Autoridades comunales y organizaciones denunciaron incumplimiento legal de la concesionaria por no habilitar una vía no tarifada y al Ministerio de Obras Públicas por no regular la situación.