El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, reportó un intento de robo en su oficina parlamentaria en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

No obstante, el parlamentario indicó que hurgaron todo pero no sustrajeron nada de la sede.

“Desconocidos entraron a mi sede parlamentaria. No sé qué buscaban, pero hurgaron todo. No se llevaron computadores y tampoco electrodomésticos. Pero abrieron todos los cajones y revolvieron cuánto papel encontraron. Aviso: ¡No busquen lo que no existe!”, tuiteó Ossandón.

— Manuel José Ossandón (@mjossandon) November 13, 2021

Radio Bío Bío está a la espera de las declaraciones del senador y si presentará acciones legales.