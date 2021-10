Siguen apareciendo nuevos antecedentes sobre el homicidio del cantante "The Clown", ocurrido la noche del miércoles en Lo Espejo. Su padre reafirmó los dichos de la pareja del artista y señaló que a su hijo lo mandaron a matar.

El papá de “The Clown”, Raúl Orellana, confirmó los dichos de su nuera y señaló que el artista urbano fue asesinado, descartando que haya existido un robo en la barbería donde recibió un fatal disparo en la cabeza.

Se trató de un hecho ocurrido durante la noche del miércoles en un local de Lo Espejo, donde según la PDI y la Fiscalía Sur individuos entraron para llevarse las llaves de un Audi que estaba estacionado en el exterior, para así robarlo.

Sin embargo, cuando estaba adentro también habrían exigido las pertenencias de los presentes, momento en que el artista llamado realmente Francisco Orellana Ramírez de 26 años recibió un disparo en la cabeza.

Rápidamente el joven fue llevado al Hospital Barros Luco, donde murió debido a la gravedad de la lesión.

Ayer, su pareja había declarado que lo ocurrido no tenía relación con un robo y que todo había ocurrido con la intención de asesinar a “The Clown”.

“A él no lo asaltaron, a mi marido lo vendieron, lo quisieron matar, no sé quién, pero la persona que lo hizo va a pagar, sea como sea. Se va a retorcer, dijo.

El testimonio del papá

Sus palabras fueron refrendadas por el papá del cantante, Raúl Orellana, quien declaró a Mega que a su hijo “lo vendieron, lo mandaron a matar”.

“Mi hijo no es un delincuente, solo se dedicaba a la música trap y a él le llegaron ahí a matar, ahí no hubo asalto. Un delincuente no deja las especies. Las devolvieron (…) A él lo mataron”, añadió.

Junto con ello, declaró que además es mentira que habían más personas en el lugar y que había reservado hora para cortarse el pelo, por lo que era posible saber su presencia en el lugar.

Además, agregó un detalle relevante que su hijo le había contado: “varios de sus amigos los contratan para eventos y cuando van al evento se dan cuenta de que es una mentira y los están esperando para matarlos o hacerles daño”.

“A mi hijo estaba empezando a irle bien en su carrera. Estaba muy contento y estaba logrando todo lo que se estaba proyectando, y solo, con esfuerzo. Yo no lo apoyaba mucho, pero era lo que el quería”, declaró.