Un posible vuelco podría vivir la investigación por la muerte del artista urbano "The Clown", quien fue asesinado anoche durante un robo a una barbería en Lo Espejo. Su pareja niega la sustracción y dice que a él "lo quisieron matar".

Una grave acusación que supondría un vuelco en la investigación realizó la pareja de “The Clown”, artista urbano de 26 años que fue asesinado anoche en Lo Espejo.

Según la información entregada por la PDI y Fiscalía Sur, todo habría ocurrido cuando individuos ingresaron a una barbería para robar las llaves de un Audi estacionado en el exterior y llevárselo.

Sin embargo, ya en el interior también robaron las pertenencias de los presentes y luego le dispararon al artista llamado realmente Francisco Orellana, quien murió de un tiro en la cabeza cuando estaba en el suelo.

La versión es refutada por la pareja del cantante, quien declaró a Chilevisión que el hecho no fue un robo, sino que “lo quisieron matar”.

“Se supone que a él lo asaltaron, pero mágicamente aparecieron todas sus cosas. Entonces a él no lo asaltaron, a mi marido lo vendieron, lo quisieron matar, no sé quién, pero la persona que lo hizo va a pagar, sea como sea. Se va a retorcer”, expresó.

Junto con ello, declaró que “yo espero que se haga justicia, que vean el daño que hicieron. Me dejaron sola con mi hijo de 8 meses. Él era bueno, estaba recién empezando a surgir en la música, en su sueño y me lo arrebataron, me lo quitaron”.

A renglón seguido, expresó que el individuo “andaba con muchas cadenas ese día, con mucho oro. Pero por eso te digo, si hubiese sido un asalto, no habría aparecido su oro”.