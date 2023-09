"Si no hay una pelea en una ramada no es '18'", sostuvo el dueño de una ramada de Curicó donde se registró una riña este lunes.

El dueño de la fonda de Curicó donde ocurrió una riña que dejó dos detenidos este lunes se refirió al incidente, afirmando que “es parte de las tradiciones que ocurren para el ’18′”.

En conversación con T13, sostuvo que la riña “fue algo que se pudo controlar de forma rápida y eficiente. Un carabinero recibió un golpe pero nada del otro mundo”.

“Si no hay una pelea en una ramada no es ’18’… ¿En qué ramada del país no hay una pelea? Es como darle un connotación más allá de lo que es una simple pelea de dos personas”, añadió en la entrevista. “Está dentro de las posibilidades que haya un riña, lo importante es que se contuvo en el momento preciso”.

El hecho tuvo lugar a eso de las 02:20 horas al interior de la fonda bailable “Maxi”, ubicada en la medialuna del Estadio La Granja.

De acuerdo a información de Carabineros, en dicho lugar dos sujetos estaban agrediendo a un guardia de seguridad. Esto último, motivó la acción de personal de la policía uniformada para intentar reducirlos.