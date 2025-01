Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de nulidad contra la absolución de Fernanda Cerón, acusada de agredir a su pololo en 2018. Los jueces desestimaron las pruebas que la Fiscalía presentó y confirmaron que la joven no fue responsable del golpe que dejó al joven con secuelas neurológicas. La familia de la víctima, Carlos Chandía, expresó su desilusión con la decisión judicial, mientras que el abogado lamentó la falta de consideración de las pruebas recopiladas. A pesar de esto, la Fiscalía no impugnó la sentencia y solo lo hicieron los querellantes, mientras que el padre de la acusada no se pronunció sobre la resolución de la Corte.