Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Tribunal Oral de Concepción absolvió a Fernanda Serón, acusada por la Fiscalía de intentar asesinar a su ex pololo en 2018, argumentando que las pruebas no fueron suficientes para demostrar su responsabilidad. Tras un mes de audiencias, la jueza Mirentxu San Miguel leyó la resolución ante familiares y amigos de la víctima y el padre de la acusada. A pesar de las graves secuelas neurológicas sufridas por la víctima, los abogados planean apelar la sentencia, destacando que aunque se probó la presencia de Serón en la escena del crimen, no se logró atribuirle directamente el ataque.