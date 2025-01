Una mujer fue detenida por morder la mano una carabinera en medio de fiscalizaciones al comercio ambulante ilegal en el centro de Lota, en la región del Bío Bío.

La acusada, que estaba junto con otro sujeto, fue fiscalizada por vender sin autorización verduras en carros de supermercados frente al paseo peatonal.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros de la Tercera Comisaría de Lota, ambos vendedores ambulantes “opusieron tenaz resistencia” al control policial, generándose un forcejeo donde la mujer mordió en la mano derecha a una carabinera, señaló el mayor Arturo Obregón.

Comercio ilegal, receptación y maltrato de obra a Carabineros

Es tras eso que el hombre, identificado por la policía con las K.A.H.S. de 21 años; y la mujer (A.J.S.M.) de 56, fueron detenidos en la intersección de Pedro Aguirre Cerda con Aníbal Pinto, a eso de las 13:50 horas de este martes.

Lo anterior por los delitos de ejercer el comercio ilegal en la vía pública y la receptación de especies por el uso de carros del supermercado Unimarc, sin autorización.

En el caso de la mujer, también suma el delito de maltrato de obra a carabinero de servicio.

La uniformada fue trasladada hasta el hospital de Lota, donde fue diagnosticada con una “mordedura de carácter leve”.

A los detenidos también se le incautaron los carros de supermercado y los alimentos perecibles que comercializaban.

Del hombre, se informó que posee un antecedente penal por robo en lugar no habitado y no cuenta con orden vigente de aprehensión. La mujer, en tanto, no tiene causas con la justicia. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.