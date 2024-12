Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Seis jóvenes del Centro de Internación de Coronel, en la región del Bío Bío, no lograron rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior -PAES- a pesar de haberse preparado durante todo el año, debido a que el personal del Sename olvidó matricularlos. De un total de nueve jóvenes preparados, solo tres pudieron realizar la prueba a nivel nacional la semana pasada, mientras que los otros seis no fueron matriculados por un descuido de los funcionarios responsables. Aunque el director regional del Sename restó importancia al incidente argumentando que no necesitaban la PAES, el dirigente de los funcionarios reconoció la gravedad de la situación como una vulneración de derechos. Se aplicaron anotaciones de demérito a los responsables, incluyendo al director del Centro de Internación, Camilo Calderón, aunque la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Defensoría de la Niñez no han emitido declaraciones al respecto.