Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La exalcaldesa y vicepresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, criticó duramente el Ministerio de Seguridad durante la asunción del nuevo alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, del Partido Social Cristiano. Según Van Rysselberghe, la seguridad no se mejora con más burócratas y considera que la iniciativa es un "gastadero de plata en sueldos". Asimismo, se refirió al deteriorado estado de la comuna de Concepción, señalando que está feo, sucio y con delincuencia en las calles. Atribuyó el triunfo de Muñoz y otros candidatos de derecha en la región a la preocupación por la inseguridad, criticando a la izquierda por no tener "coraje" para enfrentarla y por no reconocer la fuerza legítima de las policías en el combate a la delincuencia.