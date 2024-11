Tras su amplio triunfo, Sergio Giacaman dio sus primeras declaraciones a La Radio como el nuevo gobernador de la región del Bío Bío. Él mismo admitió que los resultados fueron “contundentes”.

Lo anterior se debe a que obtuvo el 72,67% de los votos versus el 27,33% de los sufragios que consiguió Alejandro Navarro.

“No me lo esperaba. Yo tengo que ser honesto. Sería una mentira decirte lo contrario. Ahora, yo creo que es muy valioso porque además es voto obligatorio. Fue super contundente y creo que te interpela también. Usted gana, confiamos en usted”, aseguró respecto a su amplia ventaja.

El candidato por Chile Vamos, Sergio Giacaman, obtuvo 489.797 votos. Navarro, por Regiones Verde Liberales, sólo alcanzó 184.215.

“Por mi parte lo único que puedo decir es que yo voy a trabajar. Eso es lo único que yo puedo ofrecer y voy a poner todo de mí para que la región vuelva, el gobierno regional vuelva a poner a poner a las personas en el centro. Y definir prioridades claras. No puede ser que hayamos financiado un centro aeroespacial que yo creo que no era prioridad para nadie. O pintar las bancas de Camila Polizzi. Yo creo que necesitamos más seguridad, mejor salud, mejor conectividad. Son temas que a la ciudadanía le importan”, espetó.

Parte de los temas que tocó fue la centralización y cómo pretende manejarla.

“Yo puedo entender que el gobierno central esté molesto porque hay una mala gestión de los gobiernos regionales, pero no es tolerable que nos quiten recursos cuando hay compromisos”, respondió.

Respecto a por qué no se presentó al debate previo a las elecciones con Alejandro Navarro, manifestó que tanto él como su equipo juegan una política sucia.

“(Navarro) habló que yo he cometido abuso de personas. Ese nivel. Y eso que por supuesto daña mi honra, entre otras cosas que dijo. No sólo él, sino parte de su equipo, financiando con publicidad. A mí eso me parece que es de la vieja política. Un político viejo que cree que la manera de ganar las elecciones no son las propuestas sino que destruyendo al adversario con mentiras. Nosotros no fuimos así”.