La noche del jueves 22 de agosto recién pasado, un conductor de aplicación Didi fue asaltado violentamente y secuestrado por tres sujetos en Los Ángeles.

La experiencia fue relatada por la víctima en exclusiva a Radio Bío Bío, señalando que los asaltantes varias veces expresaron la intención de matarlo.

Momentos de angustia que se extendieron por al menos dos horas, desde que fue abordado por los tres sujetos armados en calle Arturo Prat.

“En ese momento uno piensa solamente en su señora, en sus hijas, y que en un segundo uno no va a estar con ellas. Entonces, uno quiere que ese momento pase rápido y la verdad que se lleven todo y que me dejen, me dejen, me dejen”, dijo la víctima.

“Les imploraba que no me mataran”

En su relato, añadió que “gracias a Dios pude zafar, porque en todo momento ellos decían ‘matémoslo, no más, si después nos va a sapear’ y lo único que les imploraba era que no me mataran, porque tengo niñas chicas y una está enferma. Todavía estoy en shock y la verdad preocupado”.

Los asaltantes lo amenazaban e insultaban.

“No llorís, te vamos a matar”

“Bueno, en todo momento me decían que me quedara callado, me decían ‘viejo culiao, no llorís, te vamos a matar si hablas, quédate tranquilo’. Me tenían encañonado y uno por atrás me estaba ahorcando mientras yo estaba en el asiento del chofer”, detalló.

El angustiante recorrido continuaba. Los sujetos tomaron el control del vehículo.

“Tomamos Las Industrias con destino hacia el norte (…) y como una especie de sistema de seguridad, yo andaba trayendo el auto con poquita bencina. Y me dijeron ‘andai trayendo el auto pelao’ y me empezaron a forcejear para sacarme la plata, que tenía guardada en otro lado, y uno dijo ‘tengo 10 lucas, aquí echemos en la bomba’, entonces empezaron a avanzar (hacia el servicentro)”.

“Cuenta hasta 200 y corrís”

Los individuos lo abandonaron unos 400 metros antes de la estación de servicio, donde repostaron gasolina.

Antes de eso lo encañonaron y -según su relato- uno le dijo “cuenta hasta 200 y corrís pa allá. Si corrís pa acá me devuelvo y te mato a ti y a tu familia”.

Lamentablemente, las cámaras del surtidor que usaron para cargar bencina no estaban operativas, por lo que Carabineros está buscando otros elementos que permitan dar con el paradero de los asaltantes.

El atribulado conductor solo espera recuperar el automóvil para poder seguir trabajando y dar sustento a su familia. Un vehículo que todavía está pagando.