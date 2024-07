La familia y seres queridos de Daniela Olate, joven de 23 años asesinada cuyo cuerpo fue encontrado en Florida, exigen justicia tras su trágico fallecimiento. Daniela había viajado a dejarle medicamentos a su abuela y desapareció en el trayecto de regreso a casa, luego de subirse a un vehículo. Su familia relata que Daniela compartió su ubicación antes de desaparecer, pero luego su celular se apagó. Su padre la describió como una chica alegre y llena de sueños, destacando su dedicación a sus estudios de Técnico Laboratorista Clínica y Banco de Sangre. A pesar de desconocer al responsable, la familia clama por justicia y señala que Daniela no merecía una muerte tan violenta. Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género se solicita investigar el caso con perspectiva de género y ofrecen asesoría legal a la familia. La comunidad se une en velatones para exigir justicia y encontrar al responsable del crimen.

Justicia es lo que pide la familia y cercanos de Daniela Olate, joven de 23 años que fue asesinada y cuyo cuerpo fue hallado en el fundo Trecacura, del sector Lo Carrasco, en la comuna de Florida.

Su padre llegó la mañana de este jueves al Servicio Médico Legal, donde permanece el cuerpo de la joven, y relató las horas previas de cuando se le perdió el rastro.

Daniela había viajado de Concepción a Florida para dejarle unos medicamentos a su abuela. De regreso, un hombre se ofreció a traerla, a lo que ella accedió. Eso le informó a su hermana, con quien sostuvo conversaciones por WhatsApp. Incluso le compartió su ubicación actual -no en tiempo real-, pero pasaron unos minutos, no respondió a los mensajes y luego el celular fue apagado.

Luis Olate informó que tras dejar los medicamentos, la joven estuvo unos minutos con sus abuelos y luego le informó a su hermana menor que iba de regreso a su casa para que la esperaran con el almuerzo. A ella le contó que había tomado un vehículo.

“Probablemente, alcanzó a tomar una foto y de ahí no se supo más y el teléfono se apagó. Intentamos llamarla y no pudimos, no se recibió nunca la llamada”, relató.

Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado en una quebrada del fundo particular Trecacura, sin sus vestimentas.

“Era una niña muy alegre, de 23 años, jovencita, y no merecía esa muerte… Encontró la muerte en su trayecto hacia casa“, lamentó Olate, quien describió a su hija como una persona “muy alegre. Muchos sueños tenía mi chicoca… Su partida fue muy terrible”.

“Quería trabajar, comprarse un departamento”

Daniela estudió la carrera de Técnico Laboratorista Clínica y Banco de Sangre en el Instituto Profesional Virginio Gómez, donde lamentaron su trágica muerte e indicaron que era “una joven talentosa y comprometida con su formación académica, que deja una imborrable huella en todas y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Siempre será recordada por nuestra comunidad, destacando su dedicación, amabilidad y espíritu perseverante”.

Personalidad de la que también dio luces su padre, aseverando que “ella quería trabajar, juntar moneditas para comprarse un departamento, que era lo primero, y después comprarse un autito para salir con la familia”(sic).

Si bien hasta el momento se desconoce quién es el responsable, el padre de la joven dijo que “no es un enfermo, sino un chacal. Este no era un enfermo de mente, sino un chacal. Ella no se merecía esta muerte, una niña tan tranquila”.

Constanza, su hermana, dijo que tras el hallazgo del cuerpo no han recibido mayores antecedentes del caso y que como familia “estamos devastados porque era una niña tan alegre, tan simpática, que no se merecía que le quitaran la vida de esa manera”.

También deseó que “se haga justicia” y que el responsable sea “encontrado luego”.

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscilla Carrasco, pidió investigar el caso con perspectiva de género y así obtener las máximas penas contra quienes resulten responsables.

Además, señaló que los abogados del servicio ya tomaron contacto con la familia para la representación jurídica.

El cuerpo de Daniela se mantiene en el Servicio Médico Legal, mientras que la Brigada de Homicidios de la PDI continúa con las diligencias para dar con el paradero con autor del crimen.

Asimismo, los vecinos de la joven han organizado velatones para exigir justicia.