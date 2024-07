El gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, dijo tener la convicción que tanto el ex administrador regional, Rodrigo Martínez, así como el ex jefe de división de desarrollo social, Simón Acuña, no han robado al GORE.

Esto luego de las duras declaraciones del padre de Acuña, quien deslizó la posibilidad de un círculo de protección al gobernador en medio del Caso Convenios.

Duras declaraciones de Germán Acuña, exgobernador Provincial y Padre de Simón Acuña, quien deslizó la posibilidad de una red de protección a autoridades en ejercicio respecto a su responsabilidad en el Caso Convenios, aludiendo al gobernador Rodrigo Díaz.

Este último respondió y dijo que valora mucho la actitud de padre que está teniendo el también expresidente del Colegio Médico y además aseguró que tiene la convicción de que el ex administrador regional, Rodrigo Martínez; el ex jefe de división de desarrollo Social, Simón Acuña; y su ex jefe de Gabinete, Rodrigo Alarcón, no han robado.

“Mi convicción absoluta siempre ha sido que Rodrigo Martínez, Rodrigo Alarcón y Simón Acuña son personas decentes y que no han robado”, aseveró la autoridad regional.

Piden otro fiscal

Sin embargo, consejeros regionales como Gabriel Torres plantearon las dudas respecto de cómo se ha llevado la investigación y sobre por qué aún la Fiscalía no decide formalizar a Rodrigo Díaz.

En la misma línea opinó la consejera regional, Camila Arriagada, concordando con los dichos de Germán Acuña respecto a que el caso lo vea un fiscal de otra región.

Recordemos que Simón Acuña fue formalizado nuevamente esta semana en otras de las aristas del Caso Convenios, en específico por la causa de “Mi Hogar Asuncionista“.