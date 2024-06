El sistema frontal ha causado estragos en la región del Bío Bío, especialmente en Arauco, donde el río Pichilo se desbordó durante la noche, obligando a evacuar a decenas de vecinos y provocando que la vivienda en Los Guzmanes esté en riesgo de derrumbe. Más de 80 casas se ven afectadas por las intensas lluvias, con zonas como Los Humanes, La Faja, El Chepo y Las Corrientes inundadas. Radio Bío Bío visitó la zona para conocer la situación de los afectados, como Fabiola Gavilán, quien relató cómo el río subió y dejó damnificados, destacando la solidaridad de la comunidad. Vecinos como Nadia Varela y Patricio Varela también compartieron sus experiencias, señalando la necesidad de ayuda con útiles de aseo y carbón para secar las casas. Se prevé que las lluvias continúen con intensidad hasta el viernes, agravando la situación en una zona que no veía precipitaciones de esta magnitud desde hace 14 años.

Diversos estragos ha dejado el paso del sistema frontal en la región del Bío Bío, principalmente en Arauco, obligando a que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declare Alerta Roja a nivel regional.

Recordemos que en la mencionada comuna, durante la noche las intensas precipitaciones provocaron el desborde del río Pichilo, debiendo evacuar decenas de vecinos del sector homónimo.

Actualmente, se encuentra en riesgo de derrumbe una vivienda en el sector Los Guzmanes. Sin embargo, preliminarmente serían más de 80 las casas afectadas a raíz del aumento del caudal.

Entre las zonas inundadas se encuentra Los Humanes, La Faja, El Chepo y Las Corrientes.

Ante la gravedad de la situación, Radio Bío Bío se trasladó hasta dicha zona de la comuna de Arauco para conocer la realidad de cada vecino afectado por esta inundación.

Fabiola Gavilán, dirigenta vecinal de la zona, contó cómo vivió junto a su familia y vecinos el aumento del caudal del río Pichilo.

“El río fue de a poco subiendo. Tuvimos una llena el días antes, pero no fue tanto como ahora y ayer estuvieron vecinos preparando y al pendiente y en la noche ya fue, empezó todo el tema de ingreso a las viviendas y quedando aislados los vecinos”, indicó.

Hay “muchos damnificados, no solamente las personas que se le inundan. Tenemos adultos mayores que se le han goteado todas sus casas, que han mojado todo. Igual tenemos gracias a Dios apoyo esta inundación, podría haber sido mucho más grave, pero al trabajo que se ha hecho a través de Municipalidad y de canalización del río no fue tanto, ayudó mucho”, destacó Gavilán.

Sin embargo, aclaró que “los vecinos generalmente no quieren salir. Nos tiene preocupada una adulta mayor que está con una lesión, que se cayó, que está con una fractura y ella igual es prioridad. Si ella se enferma más, lamentablemente no hay cómo sacarla. Gracias a Dios no está solita, ahora está una hija con ella”.

En tanto, mencionó que hay al menos 10 familias afectadas en el sector Los Guzmanes, mientras que “unas 30 personas o más en el sector Los Humanes”.

“También tenemos (afectados) más arriba lo que es el sector El Puente, La Faja, El Chepo y Las Corrientes. Hay muchos sectores que están damnificados, así que de una u otra manera el pueblo se une y trata de salir adelante junto. Es una pelea de todos los años, es una lucha de todos los años”, sostuvo.

Si bien reconoció que “se han hecho mejoras, se ha hecho desborde de río, o sea limpieza de río, canalización”, lamentó que no ha resultado suficiente. “Nada que hacerle”, dijo.

Según los habitantes del sector, hace unos 14 años que no se registraban precipitaciones de esta magnitud en la zona, lo que se condice con el período de sequía.

En el lugar, La Radio constató que la casa de Nadia Varela, otra vecina del sector, es una de las tantas que se inundó por completo. La mujer precisó que el agua que ingresó a su vivienda alcanzó hasta los 50 centímetros.

“Empezó a las 21:00 horas, de a poquito y ya a la 01:00 horas estaba todo adentro el barro”, detalló.

En ese sentido, la vecina recalcó que lo que más necesitan en este momento son “útiles de aseo y carbón para poder secar las casas”.

Y es que, de acuerdo con los registros de La Radio, muchos tuvieron que subir sus electrodomésticos, tales como refrigeradores, arriba de las mesas para evitar que se mojaran con esta agua de río que viene también con algunos sedimentos.

Del mismo modo, otro vecino, llamado Patricio Varela, relató la preocupante situación que generó que evacuaran junto a otros vecinos sus viviendas.

“Cayó mucha agua en muy poco tiempo, pero parece que ya no se podía ni caminar por tanta agua que caía”, aseveró.

En ese sentido, recordó que hasta el viernes lloverá con mayor intensidad, ya que “100 milímetros están anunciados”.

“Gracias a Dios pudimos sacar algunas cosas. Anoche estuvimos hasta las 04:00 horas y lo más importante, las camas, los sillones, el refri’, todo lo sacamos”, destacó, aunque lamentando que “los otros muebles de la casa quedaron todo ahí”.