La pareja de la mujer que murió baleada en la cabeza este jueves, acusado de ser el autor del crimen, quedó en libertad luego que el Juzgado de Garantía de Concepción estableciera como ilegal su detención. Esto, según la defensora Carla canales, debido a que "con los antecedentes que existían hasta hoy", no se permitía vincularlo directamente con el crimen.

En libertad quedó el hombre detenido como sospechoso del asesinato de una mujer baleada en plena vía pública en Concepción, en la región del Bío Bío.

En concreto, tras el control de detención realizado en contra del sujeto, el tribunal estableció que la aprehensión del acusado no fue legal, y que no se le podía vincular con el crimen de manera directa.

Así lo informó la defensora penal pública, Carla Canales, quien detalló que los antecedentes no permitían situar al individuo en el momento del asesinato de la mujer.

“Hoy, ante el Juzgado de Garantía de Concepción se llevó a cabo audiencia de control de detención de un detenido por un presunto delito de femicidio”, comenzó explicando.

A petición de la defensa, “el tribunal decretó ilegal la detención, considerando que con los antecedentes que existían hasta hoy, no se permitía vincular directamente a mi representado con el hecho por el cual fue puesto a disposición del tribunal”, afirmó.

Lo anterior, principalmente, “considerando entre otros antecedentes la distancia en la cual él se encontraba al momento en que fue detenido, más de 2 kilómetros del lugar de los hechos”, precisó.

“En consideración a esa resolución, el Ministerio Público no pudo solicitar la ampliación de la detención por existir una prohibición legal, y decidió, al no contar con antecedentes suficientes, no formalizar investigación”, sostuvo.

“En virtud de ello, y del principio de presunción de inocencia, se decretó la libertad de mi representado”, agregó.

Cabe mencionar que el sujeto mantiene un amplio prontuario policial, registrando en ellos antecedentes por porte ilegal de armas y munición, con 18 detenciones, y por violencia intrafamiliar (VIF).

Control de detención del acusado por asesinato de mujer en Concepción

Previamente, el Ministerio Público informó que al hombre de 42 años, se le imputarían los cargos por presunto femicidio de su conviviente, Priscila Miranda Salazar (39), asesinada esta madrugada en la vía pública con arma de fuego.

Considerando que se necesita realizar diversas diligencias y esperar el resultado de la autopsia al cadáver, la Fiscalía adelantó que iba a solicitar al Juzgado de Garantía de Concepción que se amplíe la detención del acusado.

“En flagrancia se detuvo a este sujeto, quien conjuntamente con este antecedente aportado por el testigo; más los testimonios señalados por familiares de la víctima que daban cuenta de una relación de convivencia, una relación sentimental entre este sujeto y la víctima, como así mismo también una historia de violencia intrafamiliar”, detalló la fiscal de Concepción, Claudia Peña.