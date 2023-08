Una denuncia por acoso laboral contra el General de la Octava Zona de Carabineros, en la región del Bío Bío, el general César Bobadilla, interpuso el exjefe del GOPE Bío Bío (Teniente Coronel Rojas).

En el oficio, el denunciante expone que desde el primer día como jefe del GOPE evidenció un menoscabo reiterado en el tiempo. En el documento, el uniformado entregó ejemplos, como que nunca se le otorgó una audiencia con el General; que en ocasiones lo esperaba por más de 4 horas afuera de su oficina; y que requerimientos de él nunca fueron resueltos por parte del mando, como feriados y permisos administrativos.

Según expuso el Teniente Coronel, desde el 20 de julio de este año se encuentra prestando servicios en la Prefectura de Concepción, sin poseer cargos ni funciones determinadas. Acusó que ha sido designado para cuatro comisarías distintas en menos de 4 meses; primero en el GOPE, luego en la Segunda Comisaría de Talcahuano, después en la Sexta de San Pedro de La Paz y ahora presta servicios a la Prefectura penquista.

El Teniente Coronel en el oficio señala que le están asignando tareas de menor responsabilidad que no tienen correspondencia con su grado ni jerarquía, tampoco de su competencia.

Delegada por denuncia contra General de Carabineros

La delegada presidencial Daniela Dresdner dijo que estaba al tanto de esta denuncia y que esperaba que la institución cumpliera con la investigación de los hechos.

“Me habían comentado esta denuncia. Acá deben ocurrir todos los procesos administrativos que corresponden, las investigaciones que corresponden y que lleguen a los resultados. Y de eso estamos todos, afectos a ello, inclusive el General. Y no me cabe ninguna duda que la institución de Carabineros lo va a hacer de esa manera”, dijo la autoridad.

Diputado acusa persecución hacia funcionario

En tanto, el diputado Roberto Arroyo, miembro de la Comisión de Defensa, comentó que le parece lamentable este hecho y que también confía en que Carabineros de la zona cumpla con el proceso administrativo.

“Siento que no se cumple el Código de Ética de Carabineros y que no se ha respetado el grado que él tiene. Esto es casi una persecución a su persona por parte del general César Bobadilla. Debemos esperar el resultado de esta investigación interna para proceder al sumario administrativo para poder entonces pronunciarnos”, dijo el parlamentario.

Desde la Asesoría de Comunicaciones de la Zona Bío Bío informaron que, “se recepcionó el oficio y el mando zonal dispuso su remisión al estamento superior correspondiente para que continúe con su tramitación administrativa“.