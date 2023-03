Durante la tarde de este domingo cientos de personas marcharon por las calles del centro penquista para manifestarse exigiendo seguridad, y además justicia para Alex Salazar, carabinero muerto en Concepción, que fue asesinado por un ciudadano venezolano durante una fiscalización de locales nocturnos.

Una de las personas que encabezaron la marcha fue Marly Victoriano Ñiancucheo, viuda de Salazar, quien exigió justicia e hizo un llamado a que los políticos hagan su trabajo en materia de seguridad.

“Esperamos que esto repercuta en el gobierno y en los políticos inoperantes que en este momento tenemos. Qué hagan su pega y le den seguridad al país, eso es lo único que queremos… Es un país sin seguridad, estamos todos inseguros”, señaló.

Asimismo criticó la situación actual de Carabineros frente a estos hechos y solidarizó con la familia de Rita Olivares, la carabinera asesinada durante la madrugada en Quilpué.

“Despertar con esa noticia en la mañana me abre todas las heridas que ni siquiera han cicatrizado. Recién hemos pasado por lo de mi esposo y nos encontramos con eso… Duele lo que está pasando, que los carabineros estén atados de manos y que no tengan las garantías que necesitan”, indicó.

Por último y consultada sobre las alianzas políticas que se buscarán para legislar en temas de seguridad, cuestionó el actuar del Gobierno, los políticos y el presidente Gabriel Boric, asegurando que no ha recibido apoyo alguno de La Moneda.

“Ningún apoyo, el presidente hasta el día de hoy no se ha acercado a mi y no me a dirigido la palabra, nada (…) llevamos esperando promesas tanto tiempo y no sé cuantos carabineros más van a tener que morir para que sigan en promesas, pero no hay hechos. Yo creo que ya es suficiente y que hay que hacer algo y hacerlo ya. El presidente tiene el poder de darle urgencia a los proyectos y no lo hace”, sentenció.