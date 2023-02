En la misma línea de lo que había opinado el presidente de la Sofofa, Richard von Appen, la Corma tachó como “inoportuno abrir un tema sobre regulaciones, en momentos en que estamos enfrentando una emergencia nacional”.

Aunque la entidad privada subrayó que “en el Consejo de Política Forestal hemos estado trabajando con el Ministro de Agricultura sobre la mejor manera de ir integrando la evidencia científica al plan de desarrollo forestal”.

Revisa el comunicado de la Corma:

Recordemos que fue el presidente Gabriel Boric, a raíz de la emergencia por los incendios en el sur del país, quien puso sobre la mesa la necesidad de una nueva regulación para el sector forestal y sus plantaciones.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, compartió la preocupación del Mandatario. Consultado por cuáles deberían ser las medidas que minimicen el impacto del monocultivo denunciado, por ejemplo, por la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, evitó dar detalles; aunque admitió que el tema ya lo ha conversado con las empresas forestales.

“Hemos conversado con las empresas forestales, con las que también me he reunido. Les he preguntado su opinión y les hemos expresado también nuestras preocupaciones. Más temprano que tarde, tendremos que empezar a analizar cuáles debieran ser las medidas más efectivas en este contexto“, dijo el secretario de Estado.

Presentan proyecto para “cambiar modelo forestal”

En paralelo, y sobre este mismo tema, el diputado ecologista Félix González, informó que presentó una iniciativa legal que entrega facultades a los municipios para regular las plantaciones. El proyecto incluye disposiciones para obligar a las forestales a construir cortafuegos, entre otras medidas.

“Con estos incendios estamos sufriendo los efectos de la crisis climática y eso nos obliga a cambiar el modelo forestal. Por eso presentamos este proyecto de ley, para prohibir las plantaciones forestales dentro de las zonas urbanas; obligar a hacer cortafuegos y darle atribuciones a los municipios, para que decidan dónde se puede plantar y dónde no”, expuso el legislador.

La comuna de Penco, aunque en esta emergencia no ha presentado incendios, tiene una importante superficie de bosques, algunos cerca de poblaciones. Por eso, el alcalde de la comuna, Víctor Hugo Figueroa, apoyó la discusión de nuevas condiciones para el desarrollo del sector forestal.

“Concuerdo en que este es un buen momento para iniciar una reflexión profunda respecto de una nueva vinculación hacia el sector forestal. Esta tremenda calamidad que ha ocurrido en Chile debe servir para algo y ese algo significa generar regulaciones que proteja a las familias y viviendas de las zonas urbano-rural”, manifestó el jefe comunal.