Un profesor de historia de Tomé, región del Bío Bío, fue acusado de adoctrinamiento en el aula, debido a diversos dichos que declaró sobre el 18 de octubre de 2019, denominado estallido social.

Lo expuesto por el profesor, en el contexto de una clase telemática registrada en video, hace referencia específicamente a la situación en que un docente fue detenido e imputado por daños a un torniquete del Metro de Santiago.

“¿Tú crees que ese profesor es un delincuente?” fue la pregunta que abrió el debate y la seguidilla de afirmaciones del profesor tomecino, quien respalda y justifica con sus declaraciones al docente imputado. En sus palabras “tuvo un día de furia en un contexto de estallido social”.

Ante esa pregunta, el estudiante consultado le respondió “por un día de furia no se pueden hacer acciones tan así. Eso se llama desórdenes públicos. Es un delito”

Sobre esto, el profesor afirma “te insisto que ese no fue un día normal, y en un día normal ese profesor probablemente no rompe los torniquetes del metro… Yo te puedo mostrar videos de los militares en la calle disparándole a la gente, videos de carabineros cargando a gente con productos incendiarios para que sean acusadas de terroristas, y eso es una realidad”.

“¿Por qué crees que Piñera no sale del país? ¿Por qué crees que ha anunciado tantos viajes y no sale?… No sale del país porque afuera de las fronteras lo están esperando para tomarlo preso, porque en Chile luego del 18 de octubre hubo atropello de los derechos humanos por violencia sistemática desde el Estado hacia las personas”, agregó el educador.

El extracto en donde el docente de Tomé se refiere a esta detención del 2019 se viralizó durante el día de ayer martes, y ha generado diversas reacciones por parte de la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación.

El primero en reaccionar ante esta situación fue el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, quien calificó la conducta del profesor como un intento de adoctrinar a sus alumnos.

Mediante una declaración pública, el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, manifestó que “hemos ingresado una denuncia de oficio para investigar y verificar estos hechos”, apuntando a corroborar si es que el establecimiento tomó las medidas indicadas para la protección de los derechos y libertades de los estudiantes.

🎙️En relación al video que circula en redes sociales sobre un docente de un establecimiento educacional de Tomé, les dejamos la siguiente declaración pública:https://t.co/iQqp2RMWQd pic.twitter.com/EpNxcNhhf6 — Supereduc (@supereduc_cl) June 22, 2021

Por su parte, como lo indica el medio Emol, el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, también se refirió a la denuncia, señalando que “por lo que se ve en el video podría tratarse de un claro caso de adoctrinamiento político en la sala de clases”

“Nos parece gravísimo que un profesor desinforme a sus alumnos de esa manera, inventando que al Presidente lo están esperando fuera del país para tomarlo detenido, y más grave aún saber que se trata de un docente que hasta el año pasado era dirigente del Colegio de Profesores”, agregó Poblete.

Recurso en favor al docente

Esta mañana del día miércoles, el senador por la región del Bío Bío, Alejandro Navarro, presentó un recurso a favor del docente acusado de adoctrinamiento, afirmando que “ojalá existieran más profesores de historia que no hagan memorizar hechos, sino que inviten a la reflexión”.

Este recurso también irá en contra del superintendente de Educación, Cristian O´Ryan, y contra el diputado UDI, Sergio Bobadilla, “por la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales establecidas en el artículo Nº 19 de la Constitución, y que establece el derecho a la libertad personal y seguridad individual”.

“Tal como ocurrió hace un tiempo con la profesora de Concón, que tras hablar sobre la muerte de Camilo Catrillanca fue acusada de adoctrinamiento por parte de parlamentarios de derecha y denunciada en la Superintendencia de Educación, hoy vuelve a ocurrir algo muy similar con el docente de Tomé”, agregó Navarro.

El senador del Bío Bío hizo un llamado a la Corte de Apelaciones para que declare como ilegal el recurso en contra del docente, y afirma que representa un acto de abuso y negacionismo.

“Hace menos de un año, el diputado Sergio Bobadilla llamaba a votar por el rechazo al Plebiscito, usando bandos militares y señalando que no le importaba que lo asociaran a Pinochet. Queda claro entonces porqué busca silenciar a un profesor que solo cuenta la realidad”, manifestó el senador Alejandro Navarro Brain.

Agregó además que las declaraciones y argumentos del profesor de Tomé corresponden al ejercicio de su trabajo dentro de la asignatura de historia, al relatar los hechos que ocurrieron el pasado 18-O.

Aníbal Navarrete, ex dirigente de los profesores de Tomé y ahora acusado de adoctrinamiento, sólo se ha referido a la situación a través de su cuenta de Facebook.

BioBioChile intentó contactarlo, sin embargo, hasta el cierre de esta nota aún no ha sido posible.