Valparaíso se coronó como la ciudad con el internet fijo por banda ancha más rápida del mundo, superando a ciudades como Nueva York y Pekín, según el Índice Global 2024 de Speedtest.

Y es que si alguna vez te preguntaste qué tan rápido es el internet de Chile en comparación a otros países, la respuesta es sorprendente: Chile es uno de los países con mejor conectividad a nivel global, superando a varias naciones.

En una publicación de X, la cuenta Latinometrics -con información de Speedtest- presentó una tabla comparativa de los países con mayor velocidad promedio de internet, la cual establece que mediante el servicio provisto por la empresa Mundo, Chile está en el tercer lugar de las redes más rápidas del planeta, con un promedio de 270 mbps.

De esta forma, supera a potencias mundiales como Estados Unidos y China, dejando muy atrás al resto de países latinoamericanos que apenas alcanzan los 160 mbps.

🇨🇱 Chile's internet speed is faster than yours

"Fiber optic has been installed throughout the country, providing reliable Internet access at roughly 200% the global average speed." pic.twitter.com/tly6cCJEng

— latinometrics (@LatamData) December 26, 2024