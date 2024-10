Un exfutbolista de San Antonio Unido -SAU- fue formalizado por el delito de violación y abuso sexual. Sin embargo, la denuncia fue estampada hace más de tres años.

El ahora excadete del elenco lila, identificado por orden del tribunal solo con las iniciales A.M.A., fue formalizado la jornada de ayer -martes- en el Juzgado de Garantía de San Antonio.

Allí, se le comunicó que es investigado por el delito de violación y abuso sexual en circunstancia de violación por hechos ocurridos en marzo de 2021.

Según informó el Líder de San Antonio, la víctima dio a conocer detalles sobre las circunstancias en las cuales ocurrió el delito sexual a través de un programa de televisión.

Lo anterior, en el desespero de ver cómo pasaba el tiempo y el acusado no recibía ningún tipo de persecución penal.

En su relato, la víctima relató que conoció al imputado en el verano de 2021 y compartieron en varias oportunidades.

En marzo de ese mismo año, ambos concurrieron a una fiesta donde fueron alojados. Esa noche, según el relato de la mujer, se acostó vestida y el imputado comenzó a efectuarle tocaciones.

Además, agregó que “le mencioné muchas veces ‘no quiero’. Se lo habré dicho creo que más de 20 veces”, antes de que el sujeto cometiera el ataque sexual.

Como medio de prueba, la Fiscalía cuenta con unos mensajes entre los involucrados, donde la víctima lo increpa y el imputado se disculpa por lo ocurrido.

Víctima: – Te pedí muchas veces que no quería.

Imputado: – Sorry, de verdad que no fue con mala intención, mil disculpas de verdad. Oye, podemos hablar porfa.

V: – ¿Cómo crees que me sentía y me siento?

I: – Si te entiendo, de verdad, no sé por qué lo hice, no estaba pensando en lo que hice. ¿Te puedo llamar ahora porfa?

V: – ¿Sabes cómo podría interpretarlo una persona si yo le cuento esto? Como violación.

I: – Si Roci porfa, no le cuentes a nadie te lo pido, disculpa , la verdad no fue mi intención. Yo pensé después que estuve mal, tenía la cabeza en otro lado, porfa, te lo pido por mi madre porfa, no me hagas esto.