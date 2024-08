Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Sindicato de Profesionales de Conaf ha iniciado una movilización para destituir a su director, Christian Little, y exigir la implementación de un sistema de promoción de grado, tras denuncias de presuntas irregularidades en la administración de la institución, incluyendo la contratación de "operadores políticos" y sobresueldos injustificados. Little ha negado las acusaciones, señalando que las contrataciones se realizaron con asesoramiento de miembros del partido Federación Regionalista Verde Social. La movilización, liderada por Ricardo Heinsohn, busca poner fin a las contrataciones y despidos injustificados, mientras que el diputado Tomás Lagomarsino respalda la legitimidad de la protesta al no haber efectuado cambios en la directiva. Hasta el momento, no ha habido respuesta por parte de Conaf a las solicitudes de información.