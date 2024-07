Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, acusó al Partido Comunista de realizar denuncias sobre el traspaso de más de 100 millones de pesos a un hogar de niños "fantasma" en plena campaña electoral, alegando que mantener un hogar con un equipo multidisciplinario no es barato, a pesar de que la residencia solo atiende a dos menores. Convergencia Social exigió una auditoría a la Corporación Municipal, revelando que el proyecto se ejecutó sin los acuerdos del directorio. Por su parte, Edith Alvear del Partido Comunista mencionó que el caso data del 2022 y que lo investigan organismos correspondientes. Lilia Araya, ex secretaria general de la Corporación, afirmó que la iniciativa del hogar fue una orden directa de la alcaldesa. Desde el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia aclararon que no administran ninguna residencia llamada "Hogar del Niño", iniciando acciones legales para investigar la situación de los menores involucrados.