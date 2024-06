Diversos son los registros que muestran la impresionante crecida del Estero Marga Marga en Viña del Mar en medio del sistema frontal que se registra en el país.

Debido a los riesgos de remociones en masas, deslizamientos de tierra y por la crecida de ríos y canales, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para las provincias de Valparaíso y Marga Marga.

Las precipitaciones no han dado tregua en la región de Valparaíso, siendo Viña del Mar una de las comunas afectadas. A los anegamientos se sumó la crecida del estero Marga Marga, donde el agua dejó bajo el agua los puestos de la feria emplazada justo en el lecho.

A través de sus redes sociales, la Feria Estero Marga Marga Viña del Mar informó que “lamentablemente la cantidad de agua caída durante esta última jornada, provocó que el estero tomara su caudal como hace años no lo hacía, arrastrando nuestros módulos, principalmente techos y los pilares que los sostenían. Para aquellos que dicen porque no los sacamos, lamentablemente por el peso que tienen los techos no se podía hacer. Pero los caballetes y tableros fueron sacados por nuestros trabajadores y sus propios dueños, para que el agua en caso que subiera no los arrastrara”.

También comunicaron que los animales de la feria están resguardados por los trabajadores, recibiendo cuidados y alimentación a diario.

De igual forma, pese a la situación que están viviendo, aseguran “saldremos adelante unidos/as como siempre” y que la feria “volverá a ser mejor que antes”.

Registros del estero Marga Marga durante sistema frontal

En redes sociales son múltiples los registros que muestran el incremento del caudal del estero, siguiendo su trayecto al mar.

Estero Marga Marga en Viña del Mar desde puente Quinta pic.twitter.com/swEfrFqAhk — Hans Castorp (@HansCastorp_) June 21, 2024

Esta es la situación con el Estero Marga Marga en Viña del Mar. En varios videos se ve como el caudal arrastra puestos de la feria que había ahí. En los cerros San Roque y Monjas, en Valparaíso, hay derrumbes y casas afectadas. pic.twitter.com/QUfkU6KGwy — Eleonor OC (@eleoviedoc) June 21, 2024

Desembocadura del estero marga marga pic.twitter.com/vD8hvmDaIs — Alonso Iñaki 🌳🌊🏔️🌧️ (@AlonsoNeiraS) June 21, 2024

El Estero Marga-Marga ya se expandió completamente en su camino a salir al océano, en la comuna de Viña del Mar.- 🎥 © AgenciaUnoTV pic.twitter.com/4f0CTXVLhU — AgenciaUno (@agenciaunochile) June 21, 2024