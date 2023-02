Una discusión por seguridad, y con un ejemplo de lo hecho en Quintero, llevó al alcalde de Valparaíso a enviarle saludos a su homólogo y a desearle suerte con la contaminación que aqueja a la comuna, una zona de sacrificio. El jefe comunal de allí espera que el deseo haya sido sincero y no una burla. "Si fue sarcástico no es ninguna gracia", avisó.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, es viral en redes por una discusión ocurrida hace días en la última sesión del concejo municipal.

La cita, ocurrida el 2 de febrero, terminó con un emplazamiento de una concejala de RN en materia de seguridad.

En concreto, según puede verse en el video de la reunión, Marianela Antonucci lanzó críticas contra el programa de patrullaje preventivo local y sacó de ejemplo una iniciativa similar de Quintero.

“En Quintero, que no es una comuna con altos recursos, hace años (desde 2018) que se está aplicando este proyecto que no solo trabaja con fiscalización (…) y siguen trabajando con por la seguridad ciudadana. Sería interesante revisar eso”, comentó.

“Tenemos las herramientas y el tiempo para replantear el proyecto pero, por favor, pongámonos serios y trabajemos juntos para tener nuestra hermosa ciudad como en tiempo de antaño, cuando era la joya del Pacífico”, cerró.

Jorge Sharp: “Saludos al alcalde de Quintero, que le vaya bien con la contaminación”

Tras eso vino la respuesta de Jorge Sharp, que reaccionó molestó y con duros dichos contra Antonucci.

“Bueno, después del comentario destructivo de la concejala Antonucci, del cual poco puedo decir porque no hay nada interesante que comentar, quiero cerrar el concejo. Nos volvemos a ver el 28 de noviembre… de febrero”, partió el alcalde.

“Quiero respaldar el trabajo que han hecho los funcionarios del sistema de patrullaje municipal, que han estado este mes trabajando. Tenemos un convenio firmado, o a punto de firmar, con el OS-14 de Carabineros. De hecho Carabineros, al concejo comunal de seguridad al que no asistió la concejala Antonucci, estaba contento con el trabajo coordinado que tenemos. De hecho carabineros se suben a patrullas municipales”, complementó.

Reconociendo que hay cosas que mejorar en materia de seguridad, Sharp fijó que ese será el objetivo del municipio en ese aspecto durante 2023.

“Veo patrullas municipales andando, a los que no veo es a Carabineros en el plan de Valparaíso. Eso quiero decirlo con toda responsabilidad”, acusó.

A modo de terminar su intervención, Sharp emitió los dichos que iniciaron la polémica: “Construyamos, no destruyamos. Ya esta ciudad la derecha y la DC la destruyeron por 30 años, ahora es el momento de sacarla adelante. Felices vacaciones a todos. Muchas gracias y tenemos todos los programas que tiene Quintero, y el doble. Saludos al alcalde de Quintero, que le vaya bien con la contaminación”.

¿Y qué dijo el alcalde de Quintero?

Desde Quintero hubo una respuesta oficial del alcalde en su concejo, del 8 de febrero.

Consultado por las declaraciones de Jorge Sharp, Mauricio Carrasco dijo haber recibido esa mañana un video del momento.

“No lo quiero sacar de contexto”, comenzó.

“Espero que el saludo de mi colega, a quien le tengo respeto, cariño y siempre lo he dicho: en política donde he visto más lealtad es entre alcaldes y concejales. Vi que se generó una discusión (por un tema) que no tenemos nada que ver. Se tomó como ejemplo un tema de seguridad en la comuna y me parece bien. No estamos ajenos a los problemas de la región y el país, que hemos enfrentado de distinta manera”, detalló.

Aunque aclaró que, a su juicio, él no tiene razón para pedirle explicaciones a Sharp, sí declaró esperar que el saludo haya sido sincero y no una burla.

“La gente de Quintero lo ha pasado muy mal, sobre todo los niños. Si fue sarcástico no es ninguna gracia”, concluyó.

Junto a Mejillones, Tocopilla, Huasco y Coronel, el área de Quintero-Puchuncaví es una de las cinco zonas de sacrificio de Chile, donde la actividad industrial ha entrado en conflicto directo con la calidad de vida de las poblaciones que allí habitan.