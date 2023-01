Tras cuestionar el anuncio del Gobierno por el trazado del tren Santiago-Valparaíso, el alcalde Jorge Sharp, reafirmó su postura y criticó el centralismo de las decisiones del Estado. Además, justificó las molestias del Gobernador Regional.

En conversación con Radio Bío Bío, Sharp valoró la idea de que “se vuelva a dar tiraje a la chimenea de los trenes de Chile”, agregando que toda inversión ferroviaria siempre va a ser bienvenida en el país.

Lo anterior, destacando que “es muy bueno que comunas que quizás no tenían conectividad, y que han sido históricamente postergadas por las políticas públicas, hoy tengan la posibilidad de disfrutar de una inversión que eventualmente se concretaría en 2030”.

Sin embargo, justificó su cuestionamiento respecto a la iniciativa presentada ayer martes por el Gobierno, sobre el tren que conectará Santiago y Valparaíso.

Tren Santiago-Valparaíso: “Esa inversión no se va a realizar en Valparaíso”

“Desde el año 1989 se viene hablando de que se va a construir un tren de alta tecnología, rápido o incluso que permita potenciar a la actividad portuaria, no sólo transporte de pasajeros en Valparaíso”, explicó el alcalde.

Por ello, hizo énfasis en la expectativa que había generado este anuncio en los últimos meses, pero “lo que pudimos ayer, es que el anuncio de inversión ferroviaria es, básicamente, inversión pública y privada en un territorio determinado, que genera un dinamismo en ese territorio. Va a llegar hasta Viña del Mar, hasta la estación del Salto”, precisó.

En esa línea, Sharp recalcó que “esa inversión no se va a realizar en Valparaíso. La gente va a poder tomar el metro en el sector de estación Puerto, Bellavista, Barón, y va a poder a estación del Salto en 2030, y eventualmente ir a Santiago”.

“El problema es que no se incluyó a Valparaíso en ningún tipo de inversión ferroviaria en este anuncio que la ciudad esperaba hace tantos años”, insistió.

“El Gobernador tiene razones para estar enojado”

Tras ser consultado por la molestia expresada por el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, el alcalde justificó el enfado y las declaraciones del GORE. Esto, argumentando que, si bien hubo conversaciones durante estos meses con el ministro de Obras Públicas (MOP), Juan Carlos García, no se generó ninguna instancia formal de trabajo para conocer la idea concreta o aportar a esta.

“Me da la impresión de que las políticas públicas se siguen pensando desde Santiago. Y, creo que el Gobernador tiene razones para estar enojado. ¿Cómo el Gobernador no va a ser parte de un anuncio tan importante, o jugar un rol, independiente de que sea él (Rodrigo) u otro?“, cuestionó Sharp, apuntando a la jefatura central del Gobierno en la capital.

“Hubo conversaciones durante estos meses con el MOP, Juan Carlos García. Nos había dicho que se estaba trabajando para vializar esto, pero no se generó ninguna instancia formal de trabajo, donde previamente pudiéramos conocer el anuncio y hacer un aporte, algún tipo de mención”, aseveró la autoridad.

Cabe recordar que el propio ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en entrevista con Podría Ser Peor confirmó que la decisión fue tomada desde la región Metropolitana.

Objetivo del tren Santiago-Valparaíso

En ese contexto, recordó una situación vivida por el alcalde de Casablanca, Francisco Riquelme, donde se había generado la expectativa de que el tren pasara paralelo a la ruta 68. Esto, señalando desconocer el objetivo fundamental de la idea del Gobierno.

“Si se busca conectar los dos centros económicos productivos más importantes de la región de Valparaíso hacia la Metropolitana, por tanto, hacer una inversión de tipo productivo que pueda generar empleo, aumentar capacidades de carga, sacar los camiones de la ruta 68 y 78, incluso con ello tener un transporte más limpio, ordenado y planificado. Si este fuera el objetivo, pues no se cumplió“, criticó Sharp.

“El anuncio va en un carril distinto. El Gobierno tiene que aclarar”

En tanto, el alcalde ironizó con el propósito del Gobierno respecto a los “verdaderos objetivos” de este anuncio.

“El anuncio va en un carril distinto. El Gobierno tiene que aclarar un poco más”, dijo Sharp, puesto que “puede ser muy bueno para Til Til, para sectores que están sin conexión de ningún tipo, pero me cuesta ver otro de la magnitud que supone una inversión de estas características”.

Asimismo, el jefe comunal calificó como un problema de centralismo a la manera de abordar los problemas por parte del Gobierno, insistiendo en que “las políticas públicas siguen siendo pensadas desde Santiago”.

“La forma de ejercer el poder gubernamental tiene que ser distinta”, señaló Sharp, asegurando que “hay un problema con los tiempos, un problema de urgencias, de priorización y centralismo. Si todo sigue definiéndose y orientándose desde Santiago, y para algunas comunas, la gente va a decir que esto no está funcionando”.

Además, enfatizó que “sobre todas estas cosas (problemas), no hay sólo quejas, hay propuestas”, pero que, según él, los Gobiernos no han sido capaces de trabajar y solucionar.

“No puede ser que el Serviu tenga todavía retenido un montón de proyectos en materia de reconstrucción de 2019”, sostuvo con molestia. “Si el Gobierno dice que va a resolver el problema de transporte público de aquí al 2025, creo que comete un error”, recalcó.

“Estamos todavía a tiempo para poder abordar esto”

En cuanto a las críticas de las que fue objeto, más allá de redes sociales, sino que también por parte de diferentes autoridades, Jorge Sharp emplazó a los parlamentarios a abordar estos problemas y, principalmente, ser críticos sobre este anuncio.

“Me llama la atención que varios parlamentarios del distrito 7 no hayan sido críticos respecto al anuncio. Cualquier comentario que uno quiera hacer al Gobierno, pareciera ser como un afán de potenciar personalismo o criticar por criticar”, lamentó. Asimismo, afirmó que están “esperando hace años que la crisis de transporte público se resuelva”.

“Invito a los parlamentarios oficialistas de la región a no tener una actitud obsecuente al Gobierno. No se trata de decir sí o que no a todo, se trata de construir una forma colaborativa de trabajo que produzca efectos en el territorio”, reiteró.

Finalmente, hizo un llamado a la administración actual del Gobierno a trabajar en la solución de estas problemáticas, iniciando con la corrección y mejora del proyecto sobre el tren. “Estamos todavía a tiempo para poder abordar esto”, cerró.