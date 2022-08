Para el 23 de septiembre fue fijada la reformalización de cargos en contra de la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio; la exconcejal de Cabildo, Juana Zamora; y el arquitecto Mauricio Torres, quienes se encuentran imputados por el delito de estafa reiterada.

Los hechos investigados abarcan los años entre 2015 y 2019 cuando -según la Fiscalía- habrían recibido pagos por parte de vecinos de El Melón y Cabildo, para la realización de un proyecto habitacional que no fue concretado.

Más de 50 víctimas declararán

Si bien en junio se formalizó a la alcaldesa Osorio y a la exedil Zamora, este martes se realizó la formalización del arquitecto Torres.

El fiscal, Patricio Toro, aseguró que la reformalización fijada para septiembre incluirá las declaraciones de más de 50 víctimas, las cuales fueron entrevistadas por la unidad anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

“Se fijó para el próximo 23 de septiembre a las 9 horas, en el mismo Juzgado de Garantía. Junto con ello se pretende plantear la autorización para ampliar el plazo de investigación, sobre todo a partir de antecedentes proporcionados por la defensa de Torres. Y también antecedentes proporcionados por nuevas víctimas (…)”, indicó el persecutor.

Acusados por el delito de estafa reiterada

En la audiencia de este martes, el abogado Mauricio Silva, que defiende a Mauricio Torres, alegó que su representado nunca recibió dinero directamente de los comités de vivienda afectados.

“Hay antecedentes importantes para acreditar que efectivamente él se dedica a eso. Y no hay ningún ánimo de engañar, al contrario, no hay elementos delictuales respecto de mi representado (…) mi cliente no recibe directamente dinero de los integrantes de los comités”, precisó Silva.

Tras escuchar a los intervinientes, el magistrado Nelson Fernández, decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, las que había solicitado la Fiscalía.

Recordemos que los tres imputados en esta causa fueron acusados de recibir la suma de 170 millones de pesos de parte de dos comités de vivienda -comité Casa Soñada y Clase Media- de El Melón en Nogales y Cabildo para la realización de un proyecto habitacional que no se llevó a cabo.