La agrupación de pescadores y dueños de embarcaciones del Archipiélago de Juan Fernández está pidiendo que se tomen medidas especiales para el territorio insular, considerando que no registra casos positivos de covid-19.

Además de la barrera natural de 365 millas de océano que los separa del continente, tienen una cuarentena estricta de 14 días y 14 días más en Robinson Crusoe, por lo que hay muy pocas posibilidades de que llegue el virus al territorio.

El problema, es que en la zona les están aplicando las mismas restricciones del continente, y en particular les complica que se va a adelantar el toque de queda a las 22:00 horas. Señalan que expone a los pescadores que realizan faenas a esas horas, ya que no son considerados personal esencial y no hay ningún permiso que se ajuste a sus labores.

En la isla no hay población flotante, ya que producto de la pandemia sólo la están habitando las cerca de mil personas que viven ahí, y desde los sectores productivos y turísticos están pidiendo que se consideren medidas distintas para ese territorio.

Andrés Salas, presidente de la Agrupación de Pescadores, contó que en época de verano necesitan pescar unos peces pequeños que aparecen de noche y que se ocupan de cebo para captar a peces comerciales. Sin ellos, no tendrán ingresos.

Juan Torres, dueño de un restaurant e integrante de la Asociación Gremial de Turismo de la isla, calificó como severas las medidas en la zona considerando la aventajada posición en la que se encuentran.

Torres recordó que la crisis del covid-19 los golpeó antes que al resto del país, por la relación económica de sus actividades con China.

Los pescadores señalaron que se han acercado al municipio en otras ocasiones para pedirles que tomen medidas, pero les han aclarado que solo depende de la Primera Zona Naval. Desde La Radio se comunicaron con el alcalde de la comuna para consultar posibles medidas y hasta ahora no obtuvimos respuesta.