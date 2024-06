El exalcalde y exconcejal de Paredones, en la región de O\'Higgins, Sammy Ormazábal (PPD), se refirió a la insólita situación en las primarias municipales donde se impuso con el 69,6% de los votos, pero una resolución del Tribunal Electoral lo inhabilita de ocupar cargos públicos por cinco años. Ormazábal explicó que la inscripción para las primarias se realizó antes de que el fallo saliera publicado, por lo que no podrá presentarse en las elecciones de octubre. A pesar de esto, destacó el apoyo y cariño de la comunidad, atribuyendo el respaldo a su trayectoria como alcalde y al voto de confianza y reconocimiento recibido, expresando su orgullo por la decisión de los votantes a pesar de su inhabilidad.

En conversación con Radio Bío Bío, el exalcalde y exconcejal de Paredones, en la región de O’Higgins, Sammy Ormazábal (PPD), se refirió a la insólita situación que ocurrió en las primarias municipales.

Recordemos que la exautoridad se impuso en las elecciones, con el 69,6% de los votos. Pese a lo anterior, una resolución del Tribunal Electoral lo inhabilita de ocupar cargos públicos por cinco años.

Sobre eso, en conversación con La Radio, Ormazábal explicó que “la inscripción para las primarias, entre el candidato del PS y yo del PPD, se desarrolló con anticipación a que este fallo saliera publicado”.

De esta manera, no se podrá presentar a la elección de octubre. Sobre eso, dijo que “la comunidad lo sabía (…) la gente sabía que a mí me había salido un fallo del Tribunal Electoral que me inhabilitaba”.

“Y eso la gente lo sabe, está bien esa inhabilidad, pero fueron a darme el respaldo (…) un cariño que me enorgullece, hasta me emociona”, complementó.

Respecto a qué atribuye “el respaldo”, el -ahora- excandidato PPD respondió “fui alcalde por muchos años. El cariño de la gente (…) todo el mundo quería que yo volviera, pero en fin no se pudo”.

“Aparece mi nombre en el voto y fue un voto de confianza, de reconocimiento. De corazón, me siento muy orgulloso porque la gente sabía de mi inhabilidad y aún así llegaron a votar por mí”, cerró.